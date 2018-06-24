"Винна безкарність": нардеп Сергій Лещенко висловився про напад на ромів

Народний депутат Сергій Лещенко прокоментував реакцію української влади на конфлікт з ромами

Група невідомих осіб у масках вчора, 23 червня, в лісовому масиві на околиці Львова напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. На думку народного депутата Сергія Лещенка причиною події є безкарність попередніх нападів, а також невизначеність чинної влади. Про це він написав у соціальній мережі Facebook.

"Безкарність попередніх нападів на ромів призвела до нового витка насильства і — як наслідок — першої смерті", — розповів про причини інциденту журналіст "Української правди".

Також він критикує чинну владу, яка на його думку вибирає між правами людини і думками, викладеними у книзі А. Гітлера "Моя боротьба".

"Керівництво держави Україна, президент і міністр внутрішніх справ, нарешті має визначитися, з якого вони боку - Європейської конвенції з прав людини чи книги "Майн кампф". Хвиля розправи зупиняється не заграванням з нео-нацистами, а невідворотністю покарання для всіх злочинців, від кишенькових злодіїв до високопоставлених корупціонерів", — висловив думку нардеп.

Окремо Лещенко висловив подяку Національній поліції, яка швидко затримала підозрюваних.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/leshchenko.ukraine

Нагадаємо, що в Раді Європи (РЄ) засудили черговий напад на табір ромів у Львівській області. Про це заявив представник генерального секретаря РЄ Даніель Гольтген.

Відео: video.rbc.ua