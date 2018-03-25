Власти США отказались устанавливать памятник советским летчикам

"Времена изменились"

Власть американского города в Северной Каролине отказалась устанавливать памятник советским летчикам, которые погибли во Второй мировой войне. Об этом пишет "Слово и Дело".

Власти американского города Элизабет, который находится в штате Северная Каролина, отказались возводить монумент в честь советских летчиков, которые погибли во время Второй мировой войны.

Известно, что разрешение на установку этого памятника было выдано в 2017 году.

По данным Associated Press, этот монумент собирались посвятить памяти летчиков, которые проходили обучение в США в рамках проекта "Зебра".

В 1945 году трое русских, один украинский и один канадский пилот погибли во время переправы самолета-анфибии в СССР. Всего в рамках операции с 1944 по 1945 годы в СССР доставили более 160 американских гидросамолетов Catalina. На аэродроме в Элизабет советские летчики обучались и принимали машины, перед тем как переправить их в СССР. Всего при перегоне самолетов погибло 11 граждан СССР.

Документы об этом многие годы были засекречены, но в 2013 году данные об этом проекте рассекретили.

Постройку монумента должна была оплатить Российская Федерация, а США пообещали взять на себя благоустройство территории вокруг памятника.

Однако недавно, представители городского совета города Элизабет заявили, что проект отменен, так как "времена изменились", намекая на ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Я понимаю, что речь идет о том, чтобы почтить память героев, павших в годы Второй мировой войны, и есть американские солдаты, которые воевали на этой войне и похоронены в России. Но времена сейчас изменились", – сказала член городского совета Анита Хаммер.

Кроме того, один из членов городского совета Джонни Уолтон выразил опасения, что "в памятнике может быть установлено устройство, при помощи которого Кремль сможет нарушить работу интернета или электроснабжения в городе".

Кстати, сеть испугал кошмарный памятник в Крыму.