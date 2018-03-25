Влада США відмовилася встановлювати пам'ятник радянським льотчикам

"Часи змінилися"

Влада американського міста в Північній Кароліні відмовилася встановлювати пам'ятник радянським льотчикам, які загинули у Другій світовій війні. Про це пише "Слово і Діло".

Влада американського міста Елізабет, який знаходиться в штаті Північна Кароліна, відмовилися зводити монумент на честь радянських льотчиків, які загинули під час Другої світової війни.

Відомо, що дозвіл на встановлення цього пам'ятника було видано у 2017 році.

За даними Associated Press, цей монумент збиралися присвятити пам'яті льотчиків, які проходили навчання в США в рамках проекту "Зебра".

У 1945 році троє росіян, один український та канадський пілот загинули під час переправи літака-анфибии в СРСР. Всього в рамках операції з 1944 по 1945 роки в СРСР доставили понад 160 американських гідролітаків Catalina. На аеродромі в Елізабет радянські льотчики навчалися і приймали машини, перед тим як переправити їх в СРСР. Всього при перегоні літаків загинуло 11 громадян СРСР.

Документи про це багато років були засекречені, але у 2013 році дані по цьому проекту розсекретили.

Спорудження монумента повинна була сплатити Російська Федерація, а США пообіцяли взяти на себе благоустрій території навколо пам'ятника.

Проте нещодавно, представники міської ради міста Елізабет заявили, що проект скасований, оскільки "часи змінилися", натякаючи на погіршення відносин між Москвою і Вашингтоном.

"Я розумію, що мова йде про те, щоб вшанувати пам'ять героїв, полеглих у роки Другої світової війни, і є американські солдати, які воювали на цій війні й поховані в Росії. Але часи зараз змінилися", – сказала член міської ради Аніта Хаммер.

Крім того, один з членів міської ради Джонні Уолтон висловив побоювання, що "в пам'ятнику може бути встановлено пристрій, за допомогою якого Кремль зможе порушити роботу інтернету або електропостачання в місті".

До речі, мережу налякав жахливий пам'ятник в Криму.