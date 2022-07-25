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Во-первых, это красиво: 10-летняя Алиса продает печенье, чтобы помочь защитникам Николаева

Новина українською →
Понедельник 25 июля 2022 13:45
Во-первых, это красиво: 10-летняя Алиса продает печенье, чтобы помочь защитникам Николаева 10-летняя украинка продает печенье, чтобы помочь ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Бобринце Кировоградской области 10-летняя Алиса Бадица из Николаева собирает средства для ВСУ. Девушка на улице продает патриотическое печенье с предсказаниями.

Об этом пишет Суспільне.

В частности, девочка вместе с семьей уехала из Николаева в первые дни полномасштабного вторжения армии РФ.

По словам мамы девочки Юлии Бадицы, их семья помогает украинским военным еще с 2014 года.

"Когда Алиса сказала, что хочет помочь нашим защитникам, я даже не удивилась. Это не первая ее инициатива", - рассказала Юлия.

Мама Алисы вспоминает, первое, что положили в тот день в "тревожный чемодан", был флаг Украины. Сейчас этот флаг всегда с ними.

"Дочка постоянно кутается в его полотнище. Говорит, что так чувствует энергетику родного города", - делится женщина.

Почему решили продавать печенье

Идей, чтобы собирать средства было много, но девочка остановились на печенье с предсказанными.

"Во-первых, это красиво и патриотично, печенье в цветах украинского флага. Во-вторых, это интересно, что же там написано в предсказании. А еще это, действительно вкусно", - пояснила Алиса.

Во-первых, это красиво: 10-летняя Алиса продает печенье, чтобы помочь защитникам Николаева

10-летняя украинка продает печенье, чтобы помочь защитникам Николаева (facebook.com/yulia.semenets)

Такая идея всем понравилась. За несколько дней Алиса уже собрала более двух тысяч гривен.

"Ко мне подходят на улице, благодарят за такую позицию, подбадривают. Кто-то просто дает деньги и даже не берет печенье", - делится девочка.

Патриотическое печенье заказали в интернете. Производителям понравилась такая идея со сбором средств для ВСУ, что дали бесплатно еще сто штук.

На что потратят деньги

Пока не решили, куда направят деньги. Алиса хочет помочь защитникам в Николаеве.

После огласки в соцсетях люди перечисляют средства даже из Германии.

В Facebook пост мамы девочки Юлии Семенец о благородном деле дочери собрал много положительных комментариев.

Пользователи благодарят родителей за воспитание дочери и сбрасывают фото предсказания, которые им попадались.

Во-первых, это красиво: 10-летняя Алиса продает печенье, чтобы помочь защитникам НиколаеваВо-первых, это красиво: 10-летняя Алиса продает печенье, чтобы помочь защитникам НиколаеваВо-первых, это красиво: 10-летняя Алиса продает печенье, чтобы помочь защитникам Николаева10-летняя украинка продает печенье, чтобы помочь защитникам Николаева (facebook.com/yulia.semenets)

Ранее мы сообщали, что маленький украинец изготовляет и продает браслеты, чтобы помочь ВСУ.

Также мы писали, что в Днепре 6-летняя девочка игрой на флейте собирает деньги на армию.

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