По-перше, це красиво: 10-річна Аліса продає печиво, щоб допомогти захисникам Миколаєва
У місті Бобринці Кіровоградської області 10-річна Аліса Бадиця з Миколаєва збирає кошти для ЗСУ. Дівчина на вулиці продає патріотичне печиво з передбаченнями.
Про це пише Суспільне.
Зокрема, дівчинка разом з родиною виїхала з Миколаєва в перші дні повномасштабного вторгнення армії РФ.
За словами мами дівчинки Юлії Бадиці, їхня сім'я допомагає українським військовим ще з 2014 року.
"Коли Аліса сказала, що хоче допомогти нашим захисникам, я навіть не здивувалася. Це не перша її ініціатива", - розповіла Юлія.
Мама Аліси пригадує, найперше, що поклали того дня в "тривожну валізу", був прапор України. Зараз цей прапор завжди з ними.
"Донька постійно кутається в його полотнище. Каже, що так відчуває енергетику рідного міста", - ділиться жінка.
Чому вирішили продавати печиво
Ідей, щоб збирати кошти було багато, але дівчинка зупинилися на печиві з передбаченими.
"По-перше, це красиво і патріотично, печиво в кольорах українського прапора. По-друге, це цікаво, що ж там написано в передбаченні. А ще це, дійсно, смачно", - пояснила Аліса.
10-річна українка продає печиво, щоб допомогти захисникам Миколаєва (facebook.com/yulia.semenets)
Така ідея усім людям сподобалася. За кілька днів Аліса вже зібрала понад дві тисячі гривень.
"До мене підходять на вулиці, дякують за таку позицію, підбадьорюють. Хтось просто дає гроші і навіть не бере печиво", - ділиться дівчинка.
Патріотичне печиво замовили в інтернеті. Виробникам сподобалась така ідея зі збором коштів для ЗСУ, що надали безплатно ще сто штук.
На що витратять гроші
Наразі поки не вирішили, куди направлять гроші. Аліса хоче допомогти захисникам в Миколаєві.
Після розголосу в соцмережах люди перераховують кошти навіть з Німеччини.
У Facebook пост мами дівчинки Юлії Семенець про благородну справу доньки зібрав багато позитивних коментарів.
Користувачі дякують батькам за виховання доньки та скидають фото передбачення, які їм траплялися.
10-річна українка продає печиво, щоб допомогти захисникам Миколаєва (facebook.com/yulia.semenets)
Раніше ми повідомляли, що маленький українець виготовляє і продає браслети, щоб допомогти ЗСУ.
Також ми писали, що у Дніпрі 6-річна дівчинка грою на флейті збирає гроші на армію.