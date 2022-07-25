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По-перше, це красиво: 10-річна Аліса продає печиво, щоб допомогти захисникам Миколаєва

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Понеділок 25 липня 2022 13:45
По-перше, це красиво: 10-річна Аліса продає печиво, щоб допомогти захисникам Миколаєва 10-річна українка продає печиво, щоб допомогти ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Бобринці Кіровоградської області 10-річна Аліса Бадиця з Миколаєва збирає кошти для ЗСУ. Дівчина на вулиці продає патріотичне печиво з передбаченнями.

Про це пише Суспільне.

Зокрема, дівчинка разом з родиною виїхала з Миколаєва в перші дні повномасштабного вторгнення армії РФ.

За словами мами дівчинки Юлії Бадиці, їхня сім'я допомагає українським військовим ще з 2014 року.

"Коли Аліса сказала, що хоче допомогти нашим захисникам, я навіть не здивувалася. Це не перша її ініціатива", - розповіла Юлія.

Мама Аліси пригадує, найперше, що поклали того дня в "тривожну валізу", був прапор України. Зараз цей прапор завжди з ними.

"Донька постійно кутається в його полотнище. Каже, що так відчуває енергетику рідного міста", - ділиться жінка.

Чому вирішили продавати печиво

Ідей, щоб збирати кошти було багато, але дівчинка зупинилися на печиві з передбаченими.

"По-перше, це красиво і патріотично, печиво в кольорах українського прапора. По-друге, це цікаво, що ж там написано в передбаченні. А ще це, дійсно, смачно", - пояснила Аліса.

По-перше, це красиво: 10-річна Аліса продає печиво, щоб допомогти захисникам Миколаєва

10-річна українка продає печиво, щоб допомогти захисникам Миколаєва (facebook.com/yulia.semenets)

Така ідея усім людям сподобалася. За кілька днів Аліса вже зібрала понад дві тисячі гривень.

"До мене підходять на вулиці, дякують за таку позицію, підбадьорюють. Хтось просто дає гроші і навіть не бере печиво", - ділиться дівчинка.

Патріотичне печиво замовили в інтернеті. Виробникам сподобалась така ідея зі збором коштів для ЗСУ, що надали безплатно ще сто штук.

На що витратять гроші

Наразі поки не вирішили, куди направлять гроші. Аліса хоче допомогти захисникам в Миколаєві.

Після розголосу в соцмережах люди перераховують кошти навіть з Німеччини.

У Facebook пост мами дівчинки Юлії Семенець про благородну справу доньки зібрав багато позитивних коментарів.

Користувачі дякують батькам за виховання доньки та скидають фото передбачення, які їм траплялися.

По-перше, це красиво: 10-річна Аліса продає печиво, щоб допомогти захисникам МиколаєваПо-перше, це красиво: 10-річна Аліса продає печиво, щоб допомогти захисникам МиколаєваПо-перше, це красиво: 10-річна Аліса продає печиво, щоб допомогти захисникам Миколаєва10-річна українка продає печиво, щоб допомогти захисникам Миколаєва (facebook.com/yulia.semenets)

Раніше ми повідомляли, що маленький українець виготовляє і продає браслети, щоб допомогти ЗСУ.

Також ми писали, що у Дніпрі 6-річна дівчинка грою на флейті збирає гроші на армію.

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