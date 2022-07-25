По-перше, це красиво: 10-річна Аліса продає печиво, щоб допомогти захисникам Миколаєва

У місті Бобринці Кіровоградської області 10-річна Аліса Бадиця з Миколаєва збирає кошти для ЗСУ. Дівчина на вулиці продає патріотичне печиво з передбаченнями.

Про це пише Суспільне .

Зокрема, дівчинка разом з родиною виїхала з Миколаєва в перші дні повномасштабного вторгнення армії РФ.

За словами мами дівчинки Юлії Бадиці, їхня сім'я допомагає українським військовим ще з 2014 року.

"Коли Аліса сказала, що хоче допомогти нашим захисникам, я навіть не здивувалася. Це не перша її ініціатива", - розповіла Юлія.

Мама Аліси пригадує, найперше, що поклали того дня в "тривожну валізу", був прапор України. Зараз цей прапор завжди з ними.

"Донька постійно кутається в його полотнище. Каже, що так відчуває енергетику рідного міста", - ділиться жінка.

Чому вирішили продавати печиво

Ідей, щоб збирати кошти було багато, але дівчинка зупинилися на печиві з передбаченими.

"По-перше, це красиво і патріотично, печиво в кольорах українського прапора. По-друге, це цікаво, що ж там написано в передбаченні. А ще це, дійсно, смачно", - пояснила Аліса.

10-річна українка продає печиво, щоб допомогти захисникам Миколаєва (facebook.com/yulia.semenets)

Така ідея усім людям сподобалася. За кілька днів Аліса вже зібрала понад дві тисячі гривень.

"До мене підходять на вулиці, дякують за таку позицію, підбадьорюють. Хтось просто дає гроші і навіть не бере печиво", - ділиться дівчинка.

Патріотичне печиво замовили в інтернеті. Виробникам сподобалась така ідея зі збором коштів для ЗСУ, що надали безплатно ще сто штук.

На що витратять гроші

Наразі поки не вирішили, куди направлять гроші. Аліса хоче допомогти захисникам в Миколаєві.

Після розголосу в соцмережах люди перераховують кошти навіть з Німеччини.

У Facebook пост мами дівчинки Юлії Семенець про благородну справу доньки зібрав багато позитивних коментарів.

Користувачі дякують батькам за виховання доньки та скидають фото передбачення, які їм траплялися.

10-річна українка продає печиво, щоб допомогти захисникам Миколаєва (facebook.com/yulia.semenets)