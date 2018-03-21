Ни воды, ни еды: в аэропорту Одессы пассажиров на десять часов заблокировали в самолете

На борту лайнера произошла драка

В Международном аэропорту Одесса около сотни пассажиров были более десяти часов заблокированы в самолете турецкой авиакомпании Pegasus. Об этом сообщает ТСН.

В 15:00 Boeing 737 должен был лететь в Анкару. Пассажиров пустили на борт после регистрации, однако лайнер не взлетал.

Сначала поступило сообщение о минировании самолета, затем о технических неполадках, а после – о невозможности полета якобы из-за сложных погодных условий.

Пассажиры сообщили, что в самолете не было ни воды, ни еды.

"Сначала у нас "заминировали самолет", потом у нас "сломался генератор", потом у нас "примерзли колеса". Нас не кормят ни платно, ни бесплатно, - еды у них нет, воды у них нет…У нас полный самолет, практически все турки. Турецкая компания говорит, что виноваты мы (украинцы – ред.), украинская компания утверждает, что виноваты турки", - высказалась во время инцидента пассажирка самолета.

В результате нестабильной обстановки на борту лайнера, по данным издания, произошла драка. До тех пор, пока в ситуацию не вмешались журналисты, пассажиров из самолета не выпускали. Позднее люди, которые уже не хотели лететь на этом самолете, начали покидать лайнер.

Видео: В аэропорту произошло ЧП (YouTube/ТСН)

Пассажиры, у которых были пересадки в Турции, не успели на стыковочные рейсы и опоздали на запланированные встречи. Отмечается, что большинство пассажиров были турками.

"Нам не говорили, в чем основная проблема. Говорили только: "Подождите еще немного", - рассказал пассажир самолета.

Ранее сообщалось, что в Одессе "заминировали" аэропорт.

Спустя несколько часов стало известно, что аэропорт в Одессе возобновил работу после информации о "минировании".