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Ні води, ні їжі: в аеропорту Одеси пасажирів на десять годин заблокували у літаку

STYLERLIFE        21.03.2018 - 10:08
Фото: Аеропорт в Одесі (facebook.com-odessa.aero)
Фото: Аеропорт в Одесі (facebook.com-odessa.aero)

На борту лайнера сталася бійка

У Міжнародному аеропорту Одеса близько сотні пасажирів були більш десяти годин заблоковані в літаку турецької авіакомпанії Pegasus. Про це повідомляє ТСН.

О 15:00 Boeing 737 повинен був летіти в Анкару. Пасажирів пустили на борт після реєстрації, однак лайнер не злітав.

Спочатку надійшло повідомлення про замінування літака, потім про технічні неполадки, а після – про неможливість польоту нібито через складні погодні умови.

Пасажири повідомили, що в літаку не було ні води, ні їжі.

"Спочатку у нас "замінували літак", потім у нас "зламався генератор", потім у нас "примерзли колеса". Нас не годують ні платно, ні безкоштовно, - їжі у них немає, води в них немає...У нас повний літак, практично всі турки. Турецька компанія говорить, що винні ми (українці – ред.), українська компанія стверджує, що винні турки", - висловилася під час інциденту пасажирка літака.

У результаті нестабільної обстановки на борту лайнера, за даними видання, сталася бійка. До тих пір, поки в ситуацію не втрутилися журналісти, пасажирів з літака не випускали. Пізніше люди, які вже не хотіли летіти на літаку, почали залишати лайнер.

Відео: В аеропорту сталася НП (YouTube/ТСН)

Пасажири, у яких були пересадки в Туреччині, не встигли на стикувальні рейси і запізнилися на заплановані зустрічі. Відзначається, що більшість пасажирів були турками.

"Нам не говорили, в чому основна проблема. Говорили тільки: "Почекайте ще трохи", - розповів пасажир літака.

Раніше повідомлялося, що в Одесі "замінували" аеропорт.

Через кілька годин стало відомо, що аеропорт в Одесі відновив роботу після інформації про "замінування".

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Теги: Аеропорт, самолет, Одеса
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