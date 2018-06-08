"Вошел в ТОП-10 лучших в мире": в Днепре показали супертанк ВСУ (фото)

Историк отметил, что машина абсолютно новая

В Днепре представили новый огромный бронированный танк Т-80. Его фотографии на своей странице в Facebook опубликовал один из основателей музея АТО, историк Юрий Фаныгин.

"Блестит, краска светится, все системы усовершенствованы. Бешеная скорость, уникальная точность и суперовая броня – именно поэтому он вошел в ТОП-10 лучших в мире!" – прокомментировал он.

Фото: Новый супертанк (facebook.com/gobackalive)

На вопрос горожан: "Станет ли бронированный великан новым экспонатом днепровского музея АТО?", Юрий Фаныгин ответил, что в данный момент супертанк находится у Вооруженных сил Украины.

Скриншот поста (facebook.com/gobackalive)

Он добавил, что после победы Украины в войне на востоке страны с удовольствием заберет боевую машину в музей.

"Спасибо бойцам за мирный Днепр", - добавил историк.

Ранее в сети опубликовали яркое видео учений украинских танкистов.

"Во время экзаменов военнослужащие отработали боевую стрельбу штатным артиллерийским выстрелом в условиях ведения оборонительного и наступательного боя, разведку и распознавания целей, выход боевых машин из боя, вызов огневой поддержки, взаимодействие подразделений в условиях резкого изменения обстановки", - говорится в сообщении.

Олег Сенцов. Один в поле воин