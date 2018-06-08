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"Увійшов до топ-10 найкращих у світі": у Дніпрі показали супертанк ВСУ (фото)

STYLERLIFE        08.06.2018 - 12:15
Фото: facebook.com/gobackalive
Фото: facebook.com/gobackalive

Історик зазначив, що машина абсолютно нова

У Дніпрі представили новий величезний броньований танк Т-80. Його фотографії на своїй сторінці в Facebook опублікував один із засновників музею АТО, історик Юрій Фанигін.

"Блищить, фарба світиться, всі системи вдосконалені. Шалена швидкість, унікальна точність і суперова броня – саме тому він увійшов в топ-10 найкращих у світі!" – прокоментував він.

 

Фото: Новий супертанк (facebook.com/gobackalive)

На питання городян: "чи Стане броньований велетень новим експонатом дніпровського музею АТО?", Фанигін юрій відповів, що в даний момент супертанк знаходиться у Збройних сил України.

Скріншот поста (facebook.com/gobackalive)

Він додав, що після перемоги України у війні на сході країни з задоволенням забере бойову машину в музей.

"Спасибі бійцям за мирний Дніпро", - додав історик.

Раніше в мережі опублікували яскраве відео навчань українських танкістів.

"Під час іспитів військовослужбовці відпрацювали бойову стрільбу штатним артилерійським пострілом в умовах ведення оборонного і наступального бою, розвідку і розпізнавання цілей, вихід бойових машин з бою, виклик вогневої підтримки, взаємодія підрозділів в умовах різкої зміни обстановки", - йдеться в повідомленні.

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Теги: танк
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