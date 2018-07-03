Прошел школьную программу за 1,5 года: восьмилетний мальчик будет учиться в университете

Юный вундеркинд получил диплом об окончании средней школы

Бельгиец Лоран Симон полностью окончил школьную программу в возрасте 8 лет. Теперь мальчик планирует поступление в университет, сообщает BBC.

Вундеркинд всего за полтора года справился с курсом программы средней школы, рассчитанной на шесть лет. Он получил диплом об окончании средней школы одновременно с 18-летними выпускниками. Неординарный мальчик имеет коэффициент интеллектуального развития в 145 пунктов.

По окончании летних каникул Лоран планирует поступление в университет. Пока он не решил, в каком именно учебном заведении хочет обучаться, однако он получает предложения от университетов со всего мира.

Отец одаренного мальчика - бельгиец, мать - голландка. По словам родителей юного вундеркинда, он любит решать математические задачи и читать книги по медицине в свободное время. Раньше он хотел стать хирургом или астронавтом, однако, теперь тяготеет к изучению компьютерных наук.

Отец Лорана отмечает, что его сын еще с раннего детства не любил проводить время со сверстникам и то, что его любимый школьный предмет - математика.

"Мы невероятно гордимся сыном. Если он решит завтра стать плотником, для нас это не станет проблемой, главное, чтобы он был счастлив", - сказал отец Лорана Симона.

Напомним, ранее более 500 детей-мигрантов воссоединились с семьями на границе США.