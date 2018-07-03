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Пройшов шкільну програму за 1,5 роки: восьмирічний хлопчик вчитиметься в університеті

STYLERLIFE        03.07.2018 - 13:29
Фотоілюстрація (pixabay.com)
Фотоілюстрація (pixabay.com)

Юний вундеркінд отримав диплом про закінчення середньої школи

Бельгієць Лоран Сімон повністю закінчив шкільну програму у віці 8 років. Тепер хлопчик планує вступ до університету, повідомляє BBC.

Вундеркінд всього за півтора року впорався з курсом програми середньої школи, розрахованої на шість років. Він отримав диплом про закінчення середньої школи одночасно з 18-річними випускниками. Неординарний хлопчик має коефіцієнт інтелектуального розвитку в 145 пунктів.

Після закінчення літніх канікул Лоран планує вступити в університет. Поки він не вирішив, в якому саме навчальному закладі хоче навчатися, проте він одержує пропозиції від університетів з усього світу.

Батько обдарованого хлопчика - бельгієць, мати - голландка. За словами батьків юного вундеркінда, він любить вирішувати математичні завдання і читати книги по медицині у вільний час. Раніше він хотів стати хірургом чи астронавтом, однак, тепер тяжіє до вивчення комп'ютерних наук.

Батько Лорана зазначає, що його син ще з раннього дитинства не любив проводити час з одноліткам і те, що його улюблений шкільний предмет - математика.

"Ми надзвичайно пишаємося сином. Якщо він вирішить завтра стати теслею, для нас це не стане проблемою, головне, щоб він був щасливий", - сказав батько Лорана Симона.

Нагадаємо, раніше більше 500 дітей-мігрантів поєдналися з сім'ями на кордоні США.

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Теги: вундеркинд, мальчик
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