Вознесение Господне: что нельзя делать в праздник, главные приметы

Какой сегодня праздник. 28 мая 2020 года православные христиане празднуют один из самых важных религиозных праздников - день Вознесения Господа. В этот день запрещено делать какую-либо работу, если это не касается необходимых бытовых дел. Этот праздник отмечают на 40-ой день после Пасхи.

История праздника

На сороковой день после Воскресения Иисус Христос явился своим ученикам в Иерусалиме. Вначале он поговорил с ними, а потом вывел их из города в селение Вифания.

"И, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо", — сказано в Евангелие.

Где именно взошел Христос на небо - в Евангелие не указывается. Зато это событие подробно описано в новозаветной книге Деяния апостолов. Вместе со своими учениками Господь взошел на гору Елеон, откуда открывается вид на весь Иерусалим. Там Спаситель произнес свою последнюю проповедь, призвав учеников быть его свидетелями "в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли". А после этого "он поднялся в глазах их" — и был скрыт облаком.

Что нельзя делать в этот день:

Нельзя выполнять работу по дому или в огороде.

В єтот день нельзя думать о плохом и грустить.

Нельзя ругаться и материться.

В Вознесение и даже накануне нельзя совершить венчание, так как венчаний не бывает по большим праздникам.

Приметы этого дня:

Наши предки верили, что день весна окончательно уступает дорогу лету и после этой даты сильного похолодания больше не будет.

Если в этот день идет дождь– будут болезни и неурожай.

Роса в этот день считается целебной, а травы усиливают и сохраняют свои лечебные свойства до дня Ивана Купалы.

Как мы ранее писали, в июне украинцы получат два дополнительных выходных.