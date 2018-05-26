"Возвращение блудного попугая": создатели легендарного мультфильма решили изменить имидж Кеши

Популярный герой станет модным

Киностудия "Союзмультфильм" решила сменить имидж попугая Кеши из легендарного мультфильма "Возвращение блудного попугая" и снять о нем новые серии анимационного сериала и полнометражный фильм. Об этом сообщают российские СМИ.

В новых сериях мультсериала попугай Кеша может стать современным стендапером. Как сообщает председатель правления "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, киностудия сейчас работает над пилотным эпизодом.

"Мы делаем пилотный эпизод. И если он получится, запустим в производство сериал, а потом и полнометражный фильм. Одна из идей — сделать из Кеши современного стендапера. Он же, по сути, всегда таким и был", - подтвердила планы киностудии Юлиана Слащева.

Развернутый синопсис сценария уже есть и автор новых серий – Александр Курляндский. Он же был и сценаристом оригинальных серий "Возвращение блудного попугая", который вышел на экраны в 1984 году.

Фото: Попугай Кеша (Скриншот из мультфильма)

Известно, что новые серии о приключениях попугая Кеши будут сняты в 2D. На данный момент еще не принято решение о том, в какой технике будет выполнен полнометражный фильм о знаменитом попугае, а также не определен объем инвестиций в проект.

Всё действие мультсериала сосредоточено в некоем абстрактном российском городе и его окрестностях. Кеша живёт в квартире школьника Вовки, однако из-за своего вспыльчивого, заносчивого характера периодически сбегает на вольные хлеба и непременно попадает в неприятности, в конце концов возвращаясь к Вовке с повинной.

Первая серия вышла в 1984 году. Всего было снято 6 серий о приключениях попугая Кеши. Сюжет был взят из реальной жизни.

"Наш режиссёр Валентин Караваев как-то шёл по улице и увидел стайку воробьёв, сидящую на перилах. А в самом центре попугайчик, который что-то оживлённо им "рассказывал". Это произвело на Караваева впечатление, он стал фантазировать: откуда взялся этот попугай, заблудился или удрал из дома. Своими идеями режиссёр поделился с драматургом Курляндским, и вместе они написали сценарий. А уж я потом придумал образ самого Кеши", - рассказал об истории создания мультфильма художник-постановщик первых трех выпусков Анатолий Савченко.

Кстати, недавно популярный украинский певец представил саундтрек к новому мультфильму.

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Видео: video.rbc.ua