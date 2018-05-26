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"Повернення блудного папуги": творці легендарного мультфільму вирішили змінити імідж Кеші

STYLERLIFE        26.05.2018 - 18:25
Фото: Папуга Кеша (скріншот з мультфільму)
Фото: Папуга Кеша (скріншот з мультфільму)

Популярний герой стане модним

Кіностудія "Союзмультфільм" вирішила змінити імідж папузі Кеші з легендарного мультфільму "Повернення блудного папуги" і зняти про нього нові серії анімаційного серіалу і повнометражний фільм. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У нових серіях мультсеріалу папуга Кеша може стати сучасним стендапером. Як повідомляє голова правління "Союзмультфільм" Юліана Слащова, кіностудія зараз працює над пілотним епізодом.

"Ми робимо пілотний епізод. І якщо він вийде, запустимо у виробництво серіал, а потім і повнометражний фільм. Одна з ідей — зробити з Кеші сучасного стендапера. Він же, по суті, завжди таким і був", - підтвердила плани кіностудії Юліана Слащова.

Розгорнутий синопсис сценарію вже є і автор нових серій – Олександр Курляндський. Він же був і сценаристом оригінальних серій "Повернення блудного папуги", який вийшов на екрани в 1984 році.

Фото: Папуга Кеша (Скріншот з мультфільму)

Відомо, що нові серії про пригоди папуги Кеші будуть зняті в 2D. На даний момент ще не ухвалено рішення про те, в якій техніці буде виконаний повнометражний фільм про знаменитого папугу, а також не визначено обсяг інвестицій в проект.

Усі дію мультсеріалу зосереджено в якомусь абстрактному російському місті і його околицях. Кеша живе в квартирі школяра Вовки, однак через свій запальний, зарозумілий характер періодично тікає на вільні хліба і неодмінно потрапляє в неприємності, зрештою повертаючись до Володі з повинною.

Перша серія вийшла в 1984 році. Всього було знято 6 серій про пригоди папуги Кеші. Сюжет був узятий з реального життя.

"Наш режисер Валентин Караваєв якось йшов по вулиці і побачив зграйку горобців, що сидить на перилах. А в самому центрі папужка, який щось жваво їм "розповідав". Це справило на Караваєва враження, він став фантазувати: звідки взявся цей папуга, який заблукав або утік з дому. Своїми ідеями режисер поділився з драматургом Курляндським, і разом вони написали сценарій. А вже я потім придумав образ самого Кеші", - розповів про історію створення мультфільму художник-постановник перших трьох випусків Анатолій Савченко.

До речі, нещодавно популярний український співак представив саундтрек до нового мультфільму.

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Відео: video.rbc.ua

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Теги: мультфільм, кіно, сериалы
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