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"Врач, разряд!": в Киеве молния попала в телевышку (видео)

STYLERLIFE        15.06.2018 - 09:49
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Киевляне успели заснять молнию на видео

Вечером в четверг, 14 июня в столице прошла мощная гроза. Молния поразила киевскую телевышку, которая находится недалеко от станции метро "Дорогожичи". Впечатляющее видео с молнией, которую удалось заснять, опубликовал на своей странице Facebook фотограф Национального Дворца Искусств Украины Александр Гусев.

"Врач, разряд! Удалось снять момент попадания молнии в дорогожицкую телевышку", - так подписал видео Гусев.

Скриншот поста (facebook.com/avgusew)

В комментариях он указал, что молния была не одна.

"Больше, чем за час, 5 раз попадала. Понял, что снять на фото очень тяжело. Решил на видео", - проккоментировал Александр Гусев.

Скриншот комментариев (facebook.com/avgusew)

Виталий Кваша отметил, что после удара молнией исчезла трансляция ТВ.

Скриншот комментариев (facebook.com/avgusew)

"Вот это везение - заснять такое", - написал Александр Варнов.

Скриншот комментариев (facebook.com/avgusew)

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Теги: Киев, молния, телевышка
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