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"Лікар, розряд!": у Києві блискавка потрапила в телевежу (відео)

STYLERLIFE        15.06.2018 - 09:49
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Кияни встигли зняти блискавку на відео

Увечері в четвер, 14 червня у столиці пройшла потужна гроза. Блискавка вразила київську телевежу, яка знаходиться недалеко від станції метро "Дорогожичі". Вражаюче відео з блискавкою, яку вдалося зняти, опублікував на своїй сторінці Facebook фотограф Національного Палацу Мистецтв України Олександр Гусєв.

"Лікар, розряд! Вдалося зняти момент попадання блискавки у дорогожицьку телевежу", - так підписав відео Гусєв.

Скріншот поста (facebook.com/avgusew)

В коментарях він вказав, що блискавка була не одна.

"Більше, ніж за годину, 5 разів потрапляла. Зрозумів, що зняти на фото дуже важко. Вирішив на відео", - проккоментировал Олександр Гусєв.

Скріншот коментарів (facebook.com/avgusew)

Віталій Кваша зазначив, що після удару блискавкою зникла трансляція ТБ.

Скріншот коментарів (facebook.com/avgusew)

"Ось це везіння - зняти таке", - написав Олександр Варнов.

Скріншот коментарів (facebook.com/avgusew)

Нагадаємо, у Києві людину вбило деревом.

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Теги: Київ, молния, телевышка
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