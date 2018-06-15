"Лікар, розряд!": у Києві блискавка потрапила в телевежу (відео)

Кияни встигли зняти блискавку на відео
Увечері в четвер, 14 червня у столиці пройшла потужна гроза. Блискавка вразила київську телевежу, яка знаходиться недалеко від станції метро "Дорогожичі". Вражаюче відео з блискавкою, яку вдалося зняти, опублікував на своїй сторінці Facebook фотограф Національного Палацу Мистецтв України Олександр Гусєв.
"Лікар, розряд! Вдалося зняти момент попадання блискавки у дорогожицьку телевежу", - так підписав відео Гусєв.
Скріншот поста (facebook.com/avgusew)
В коментарях він вказав, що блискавка була не одна.
"Більше, ніж за годину, 5 разів потрапляла. Зрозумів, що зняти на фото дуже важко. Вирішив на відео", - проккоментировал Олександр Гусєв.
Скріншот коментарів (facebook.com/avgusew)
Віталій Кваша зазначив, що після удару блискавкою зникла трансляція ТБ.
Скріншот коментарів (facebook.com/avgusew)
"Ось це везіння - зняти таке", - написав Олександр Варнов.
Скріншот коментарів (facebook.com/avgusew)
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