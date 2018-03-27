"Врачи наложили 100 швов": стало известно о состоянии девочки, на которую напала стая собак

Ребенка три часа оперировали медики

В Одесской области собаки напали и покусали шестилетнюю девочку. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу. Об этом передает ТСН.

6-летнюю Дарью Шипицыну из реанимации ее уже перевели в общую палату. Начинает отходить от пережитого, но боится оставаться одна и спать ночью.

"Она рассказывает, у нее в пакетике было печенье или конфеты. Было три собаки – две большие, одна поменьше. Маленькая схватила этот пакетик, и уже набросились остальные. Около ста швов наложили - голова, правое ухо оторвано, левая нога от бедра. Хорошо, что она упала лицом на землю, лицо не тронули. Вообще хорошо, что она осталась жива", - говорит отец покусанной девочки Вадим Шипицын.

Стая диких собак напала на девочку, когда она возвращалась с занятий. Родители Даши работают, бабушка плохо ходит, поэтому ребенка забрали знакомые. Они перевели ее через дорогу в поле, на другой стороне девочку уже ждала бабушка. Ребенку оставалось пройти самой немного, но к ней подбежали собаки.

На отчаянный крик прибежала женщина, которая забирала малышку со школы. "Схватила эту девочку и кричит истерично: скорую, скорую! У нее в крови все было", - вспоминает жительница села Александра Ткаченко.

Скорая доставила Дашу в реанимацию, ребенка три часа оперировали медики. "Большие раны зашиты. Как будет дальше все развиваться – никто не может сказать. Собаки не чистят зубы, эти раны все могут инфицироваться. Антирабическую сыворотку она получает", - пояснила заведующая хирургическим отделением Одесской областной детской клинической больницы Людмила Матвийчук.

Жители села возмущены бездействием местных властей.

В сельсовете объясняют, что по закону о гуманном обращении с животными убивать бездомных собак они не могут, а желающих забрать их к себе не нашли.

"Мы вызванивали приют для собак, они берут собак, стерилизуют их, и сразу же возвращают на место. Они тогда становятся еще более агрессивными", - говорит секретарь Александровского сельского совета Татьяна Николенко.

"Во многом виноваты люди, потому что выбрасываем собак. Я звонила в службу отлова, но служба работает только по городу", - говорит волонтер-зоозащитник Анна Арсентьева.

Видео: Нападение собак (youtube.com/ТСН)

Напомним, что в Бердичева обнаружили тело человека, голову которого, возможно, обглодали собаки.