"Лікарі наклали 100 швів": стало відомо про стан дівчинки, на яку напала зграя собак

Дитину три години оперували медики

В Одеській області собаки напали і покусали шестирічну дівчинку. Дитину госпіталізували з важкими травмами у лікарні. Про це передає ТСН.

6-річну Дарину Шипицину з реанімації її вже перевели в загальну палату. Починає відходити від пережитого, але боїться залишатися одна й спати вночі.

"Вона розповідає, що у неї в пакетику було печиво або цукерки. Було три собаки – дві великі, одна поменше. Маленька схопила цей пакетик, і вже накинулися інші. Близько ста швів наклали - голова, відірване праве вухо, ліва нога від стегна. Добре, що вона впала обличчям на землю, особа не чіпали. Взагалі добре, що вона залишилася жива", - каже батько покусаної дівчинки Вадим Шипіцин.

Зграя диких собак напала на дівчинку, коли вона поверталася зі школи. Батьки Даші працюють, бабуся погано ходить, тому дитину забрали знайомі. Вони перевели її через дорогу в поле, на іншій стороні дівчинку вже чекала бабуся. Дитині залишалося пройти самій трохи, але до неї підбігли собаки.

На відчайдушний крик прибігла жінка, яка забирала дитину зі школи. "Схопила цю дівчинку і істерично кричить: швидку, швидку! У неї в крові все було", - згадує жителька села Олександра Ткаченка.

Швидка доставила Дашу в реанімацію, дитини три години медики оперували. "Великі рани зашиті. Як буде далі розвиватися – ніхто не може сказати. Собаки не чистять зуби, ці рани всі можуть інфікуватися. Антирабічну сироватку вона отримує", - пояснила завідувач хірургічним відділенням Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Людмила Матвійчук.

Мешканці села обурені бездіяльністю місцевої влади.

У сільраді пояснюють, що за законом про гуманне поводження з тваринами вбивати бездомних собак вони не можуть, а охочих забрати їх до себе не знайшли.

"Ми видзвонювали притулок для собак, вони беруть собак, стерилізують їх, і відразу ж повертають на місце. Вони тоді стають ще більш агресивними", - каже секретар Олександрівської сільської ради Тетяна Ніколенко.

"Багато в чому винні люди, тому що викидаємо собак. Я дзвонила в службу відлову, але служба працює тільки по місту", - каже волонтер-зоозахисник Ганна Арсентьєва.

Відео: Напад собак (youtube.com/ТСН)

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