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"Время истекает": в Нью-Йорке прошла красочная акция в поддержку Сенцова (фото)

STYLERLIFE        27.05.2018 - 14:06
Фото: Олег Сенцов (facebook.com/anton.naumlyuk)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com/anton.naumlyuk)

На мероприятии заметили известного украинского парламентария

В Нью-Йорке прошла массовая акция, посвященная поддержке украинского режиссера Олега Сенцова и другим узникам Кремля. Об этом говорится на странице организаторов мероприятия в Facebook.

"Время истекло для Олега Сенцова из-за бессрочной голодовки. Время уходит для всех политических заключенных. Время уходит для тех, чьи права и достоинства унижены. Время уходит для нашей общественности, если будем и дальше игнорировать агрессию России против Украины и всего свободного мира", - говорится в тексте сообщения.

Следует уточнить, что в рамках мероприятия активисты надели форму пленных. При этом на дороге лежали листовки с надписью "артист – не террорист", а позади людей – баннера в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

 

Фото: митинг в поддержку Сенцова (facebook.com/andrei.zagdansky)

Обратим внимание, что в руках активисты держали песочные часы.

Фото: митинг в поддержку Сенцова (facebook.com/andrei.zagdansky)

Также в объектив фотокамер попал украинский парламентарий, который присутствовал на акции – Мустафа Джемилев.

Фото: митинг в поддержку Сенцова (facebook.com/andrei.zagdansky)

Кстати, в Киеве 25 мая перед проведением финального матча Лиги Чемпионов УЕФА перед входом в НСК "Олимпийский" прошла акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом на своей странице в Twitter проинформировала исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун. Участники акции держали плакаты с именем Олега Сенцова.

Отметим, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что поднимет вопрос о голодовке Олега Сенцова и освобождении украинских политзаключенных в ООН.

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Теги: Сенцов, Кольченко, Клых, политзаключенные
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