"Все время плакала": в Херсоне воспитательница потеряла 5-летнюю девочку

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Воспитателя уже уволили из садика

В Херсоне 5-летняя девочка сбежала из детского сада "Веночек", который находится в микрорайоне ХБК и сама прошла пешком 5 километров, пока не дошла домой. Об этом сообщается в издании "Гривна".

Жительница Херсона Катерина и мама девочки рассказала о том, что воспитатель потеряла ребенка в 12 часов дня. Девочку нашли спустя один час.

"Наша 5-летняя дочь сама пришла домой на поселок Восточный из садика по улице Кулика. Воспитатель утверждает, что потеряла ребенка в 12 часов, а нашли мы ее в 13. Подозреваем, что дочка ушла раньше и была в пути около двух часов. Благо, была в панамке. Рассказала, что все время шла по "зебрам", через оживленное движение людей и транспорта на Кулика, в районе Днепровского рынка, сквер по Залаэгерсег, далее вдоль дороги на Антоновку... Мы написали заявление в полицию и два – в горуправление образования. Оказалось, воспитательница поставлена на какой-то внутренний учет за употребление алкоголя", - рассказала девушка.

Директор детсада Людмила Охманюк рассказала, что сотрудницу, которая потеряла 5-летнюю девочку, уже уволили.

"Ребенок посещал наш сад 5 дней. Девочка за месяц поменяла три садика, это тяжело, она все время плакала, в тот день также. Когда группа вернулась с прогулки, во время суеты в раздевалке, воспитатель позвонила папе, попросила забрать дочку. И в этот момент проморгала девочку. А минут через сорок ее нашел дедушка в районе "Салюта". Мы ее тоже искали всем коллективом", - добавила Людмила.

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