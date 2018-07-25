"Весь час плакала": у Херсоні вихователька загубила 5-річну дівчинку

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Вихователя вже звільнили з садка

У Херсоні 5-річна дівчинка втекла з дитячого садка "Віночок", який знаходиться у мікрорайоні ХБК і сама пройшла пішки 5 кілометрів, поки не дійшла додому. Про це повідомляється у виданні "Гривня".

Мешканка Херсона Катерина і мама дівчинки розповіла про те, що вихователь втратила дитину в 12 годин дня. Дівчинку знайшли через одну годину.

"Наша 5-річна дочка сама прийшла додому на селище Східний з садка по вулиці Кулика. Вихователь стверджує, що втратила дитину о 12 годині, а знайшли ми її о 13-й. Підозрюємо, що донька пішла раніше і була в дорозі близько двох годин. Благо, була в панамці. Розповіла, що весь час йшла по "зебрах", через жвавий рух людей і транспорту на Кулика, в районі Дніпровського ринку, сквер по Залаегерсег, далі вздовж дороги на Антонівку... Ми написали заяву в поліцію і два – в міськуправління освіти. Виявилося, вихователька поставлена на якийсь внутрішній облік за вживання алкоголю", - розповіла дівчина.

Директор дитсадка Людмила Охманюк розповіла, що співробітницю, яка втратила 5-річну дівчинку, вже звільнили.

"Дитина відвідувала наш сад 5 днів. Дівчинка за місяць поміняла три садка, це важко, вона весь час плакала, в той день також. Коли група повернулася з прогулянки, під час метушні в роздягальні, вихователь подзвонила татові, попросила забрати доньку. І в цей момент прогавила дівчинку. А хвилин через сорок її дідусь знайшов в районі "Салюту". Ми її теж шукали всім колективом", - додала Людмила.

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