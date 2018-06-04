"Все записано": драка с участием мэра под Львовом попала на камеру (видео)

Мужчина не выдержал критики активистов

Встреча активистов с мэром Дрогобыча Тарасом Кучмой закончилась дракой из-за обвинений в воровстве и бандитизме. Соответствующее видео опубликовала Екатерина Бенюк на своей странице в Youtube.

Так, активисты пришли к мэру города из-за ситуации с мусорной свалкой, вопрос с которой местная власть не может решить уже длительное время. Во время разговора один из них не выдержал и назвал Кучму вором и бандитом. В ответ на это, он ударил его в лицо кулаком.

"Я больше такого терпеть не буду. И слушать подобного точно не буду. Если назовет меня вором и бандитом – наказывать буду сразу. На месте", – добавил Кучма.

По его словам, решению ситуации с мусорной валкой препятствуют люди, которые блокируют территорию учреждения.

Видео: драка с мэром (Youtube-канал/Екатерина Бенюк)

Кстати, в сети распространяются видео, как украинцы в Дрогобыче (Львовская область) прорываются в магазин одежды секонд-хенд. Так, у магазина подержанной одежды из Европы "Евротренд", что в Дрогобыче, показана невероятная давка людей перед открытием заведения. Люди неистово прорываются к двери, пытаясь как можно скорее попасть внутрь.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на это видео. Большинство были возмущены таким поведением украинцев. Кое-кто считал, что во всем виновата власть, которая довела народ до обнищания.

В конце концов, кто-то отметил, что в очереди – перекупщики, которые стремятся взять лучшие вещи, чтобы продать их на рынке по цене новых.

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