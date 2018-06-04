"Все записано": бійка за участю мера під Львовом потрапила на камеру (відео)

Чоловік не витримав критики активістів

Зустріч активістів з мером Дрогобича Тарасом Кучмой закінчилася бійкою через звинувачення в крадіжці і бандитизмі. Відповідне відео опублікувала Катерина Бенюк на своїй сторінці в Youtube.

Так, активісти прийшли до мера міста через ситуацію із сміттєзвалищем, питання з яким місцева влада не може вирішити вже тривалий час. Під час розмови один з них не витримав і назвав Кучму злодієм і бандитом. У відповідь на це, він вдарив його в обличчя кулаком.

"Я більше такого терпіти не буду. І слухати такого точно не буду. Якщо назве мене злодієм і бандитом – карати буду відразу. На місці", – додав Кучма.

За його словами, вирішення ситуації зі сміттєвою валкою перешкоджають люди, які блокують територію установи.

Відео: бійка з мером (Youtube-канал/Катерина Бенюк)

До речі, в мережі поширюються відео, як українці в Дрогобичі (Львівська область) прориваються в магазин одягу секонд-хенд. Так, біля магазину вживаного одягу з Європи "Евротренд", що у Дрогобичі, показана неймовірна тиснява людей перед відкриттям закладу. Люди несамовито прориваються до дверей, намагаючись якомога швидше потрапити всередину.

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на це відео. Більшість були обурені такою поведінкою українців. Дехто вважав, що в усьому винна влада, яка довела народ до зубожіння.

Врешті-решт, хтось зазначив, що в черзі – перекупники, які прагнуть взяти кращі речі, щоб продати їх на ринку за ціною нових.

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