Все" жемчужнее "и " жемчужнее": в сети показали ужасное состояние Феодосии (фото)

В сети появились фото опустошенной, разрушенной Феодосии

В социальной сети Twitter были обнародованы фотографии из Феодосии, Крым, на которых видно, что за городом никто не ухаживает. Памятники архитектуры, которые вместо ремонта заклеивают вывесками, разломанные лавочки, сцены для выступлений из гнилых досок зафиксированы на фотографиях, опубликованных пользователем RoksolanaToday&Крым.

Фото: (twitter.com/KrimRt)

"Феодосия. Добро пожаловать", – написал пользователь в социальной сети Twitter.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/KrimRt

Фото: (twitter.com/KrimRt)

В комментариях к публикации пользователи сети уже не удивляются, так как подобные виды в городах на Крымском полуострове – норма. Также привычно видеть некогда "туристическую жемчужину Крыма" пустой в разгар пляжного сезона. Некоторые пользователи сравнили запущенность Феодосии с промышленным городом Краматорском, который также находился под российской оккупацией. Другие пользователи акцентировали внимание на аналогичном состоянии с Абхазией: курортный регион Грузии, который был отсоединен при содействии России.

"Сказать честно, для меня шок, что город вообще можно так запустить. я была в Краматорске в этом году, там и то лучше", "Абхазцы одобряют", "Все "жемчужнее" и " жемчужнее", — пишут пользователи сети в комментариях.

Скриншот комментариев поста аккаунта twitter.com/KrimRt

Напомним, что в социальной сети Twitter появились очередные снимки уровня жизни в аннексированном Крыму. На этот раз поводом стали писсуары, прикрытые черными пакетами.

Видео: video.rbc.ua