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Всі" жемчужнее "і " жемчужнее": в мережі показали жахливий стан Феодосії (фото)

STYLERLIFE        17.06.2018 - 19:00
Ілюстративне фото: Набережна у Феодосії (facebook.com/alexandr.talipov)
Ілюстративне фото: Набережна у Феодосії (facebook.com/alexandr.talipov)

У мережі з'явилися фото спустошеної, зруйнованої Феодосії

В соціальній мережі Twitter були оприлюднені фотографії з Феодосії, Крим, на яких видно, що за містом ніхто не доглядає. Пам'ятки архітектури, які замість ремонту заклеюють вивісками, розламані лавочки, сцени для виступів з гнилих дощок зафіксовані на фотографіях, опублікованих користувачем RoksolanaToday&Крим.

Фото: (twitter.com/KrimRt)

"Феодосія. Ласкаво просимо", – написав користувач в соціальній мережі Twitter.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/KrimRt

Фото: (twitter.com/KrimRt)

У коментарях до публікації користувачі мережі вже не дивуються, так як подібні види в містах на Кримському півострові – норма. Також звично бачити колись "туристичну перлину Криму" порожньою в розпал пляжного сезону. Деякі користувачі порівняли занедбаність Феодосії з промисловим містом Краматорськом, який також перебував під російською окупацією. Інші користувачі акцентували увагу на аналогічному стані з Абхазією: курортний регіон Грузії, який був від'єднаний при сприянні Росії.

"Сказати чесно, для мене шок, що місто взагалі можна так запустити. я була в Краматорську в цьому році, там і то краще", "Абхазці схвалюють", "Все "жемчужніше" і "жемчужніше", — пишуть користувачі мережі в коментарях.

Скріншот коментарів поста облікового запису twitter.com/KrimRt

Нагадаємо, що в соціальній мережі Twitter з'явилися чергові знімки рівня життя в аннексированном Криму. На цей раз приводом стали пісуари, прикриті чорними пакетами.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: Крым, Феодосия
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