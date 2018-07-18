"Встречался с коллегами": несостоявшееся похищение скандального застройщика в Киеве

Иллюстративное фото (instagram.com/dnepr_police)

В полиции опровергают информацию о похищении

Стало известно о том, что в Киеве похитили известного городского застройщика Михаила Мациевского – бывшего руководителя муниципального хора "Крещакик" и ЗАО жилищного комплекса "Митець". Об этом сообщило издание Страна со ссылкой на собственные источники в полиции.

Как говорится в издании, о похищении узнал сын Мациевского Ярослав, которому тот позвонил и успел прокричать в трубку, что его выкрали на улице Евгения Коновальца, которая находится в Печерском районе, возле его дома. Также он сказал, что его везут в неизвестном направлении. Остальную информацию Михаил сообщить не успел.

Отметим, что Мациевский в Киеве довольно известен. Ранее он руководил ЗАО ЖК "Митець", которое выступало застройщиком каскада элитных домов на улице Коновальца.

Скандальную славу застройщик получил как раз из-за этого комплекса, поскольку по этому поводу проводились хозяйственные суды. Мациевского обвиняли в невыплате зарплаты подчиненным из обслуживающей компании.

Однако, сообщение о похищении мужчины в полиции не подтвердилось. Об этом в комментарии РБК-Украины сообщила пресс-секретарь полиции в Печерском районе Оксана Тищенко.

"В полицию вчера поступило сообщение о похищении 61-летнего мужчины. Позвонил его сын и сообщил, что отца выкрали. Полиция сразу зарегистрировала данный факт и начала проверку. Однако, потом было установлено, что никакого похищения не было. Сам мужчина обратился в полицию со встречным заявлением о том, что он ни к кому не имеет никаких претензий", - сказала Тишено.

По ее словам, в обращении мужчина также отметил, что никто не наносил ему телесных повреждений.

"Он якобы встречался со своими коллегами, сел с ними в машину, но похищения не было", - добавили в полиции.

Напомним, в Харькове суд вынес наказание педофилу, который изнасиловал 12-летнего мальчика, а еще одного ребенка пытался похитить.

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