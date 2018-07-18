"Зустрічався з колегами": невдале викрадення скандального забудовника в Києві

Ілюстративне фото (instagram.com/dnepr_police)

У поліції спростовують інформацію про викрадення

Стало відомо про те, що в Києві викрали відомого міського забудовника Михайла Мацієвського – колишнього керівника муніципального хору "Крещакик" і ЗАТ житлового комплексу "Митець". Про це повідомило видання Страна з посиланням на власні джерела в поліції.

Як йдеться у виданні, про викрадення дізнався син Мацієвського Ярослав, якому той подзвонив і встиг прокричати в трубку, що його викрали на вулиці Євгена Коновальця, що знаходиться в Печерському районі, біля його будинку. Також він сказав, що його везуть у невідомому напрямку. Іншу інформацію Михайло повідомити не встиг.

Зазначимо, що Мацієвський в Києві досить відомий. Раніше він керував ЗАТ ЖК "Митець", яке виступало забудовником каскаду елітних будинків на вулиці Коновальця.

Скандальну славу забудовник отримав як раз із-за цього комплексу, оскільки з цього приводу проводилися господарські суди. Мацієвського звинувачували у невиплаті зарплати підлеглим з обслуговуючої компанії.

Однак, повідомлення про викрадення чоловіка в поліції не підтвердилося. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар поліції в Печерському районі Оксана Тищенко.

"В поліцію вчора надійшло повідомлення про викрадення 61-річного чоловіка. Подзвонив син і повідомив, що батька викрали. Поліція одразу зареєструвала даний факт і почала перевірку. Однак, потім було встановлено, що ніякого викрадення не було. Сам чоловік звернувся в поліцію із зустрічною заявою про те, що він ні до кого не має жодних претензій", - сказала Тишено.

За її словами, у зверненні чоловік також зазначив, що ніхто не завдавав йому тілесних ушкоджень.

"Він нібито зустрічався зі своїми колегами, сів з ними в машину, але викрадення не було", - додали в поліції.

Нагадаємо, в Харкові суд виніс покарання педофілу, який зґвалтував 12-річного хлопчика, а ще одну дитину намагався викрасти.

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