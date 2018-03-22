Всю суть "ДНР" показали в одном фото: боевики украли мемориальный камень

Мемориальный знак перенесли на другое место и сменили на нем табличку
В оккупированной Горловке боевики "ДНР" украли мемориальный камень и сделали из него другой памятник. Об этом написали на странице "Necro Mancer" в соцсети Twitter, опубликовав соответствующие фото.
"В этом вся суть "молодой республики": камень для мемориала Артему тоже сп**дили (интересно, кто и сколько на этом наварил?) #Горловка", - написали в сети.
Фото: Камни (twitter.com/666_mancer)
Скриншот поста (twitter.com/666_mancer)
"Просто перетащили с одного места на другое что ли?", - спросили в сети.
"И табличку сменили", - добавили под постом.
"Ну, это совковая традиция, ничего нового", - отметили в комментариях.
Скриншот комментариев (twitter.com/666_mancer)
Скриншот поста (twitter.com/666_mancer)
Ранее сообщалось, что в Горловке "на подвале" добивают известного боевика.