Всю суть "ДНР" показали в одном фото: боевики украли мемориальный камень

Мемориальный знак перенесли на другое место и сменили на нем табличку

В оккупированной Горловке боевики "ДНР" украли мемориальный камень и сделали из него другой памятник. Об этом написали на странице "Necro Mancer" в соцсети Twitter, опубликовав соответствующие фото.

"В этом вся суть "молодой республики": камень для мемориала Артему тоже сп**дили (интересно, кто и сколько на этом наварил?) #Горловка", - написали в сети.

Фото: Камни (twitter.com/666_mancer)

Скриншот поста (twitter.com/666_mancer)

"Просто перетащили с одного места на другое что ли?", - спросили в сети.

"И табличку сменили", - добавили под постом.

"Ну, это совковая традиция, ничего нового", - отметили в комментариях.

Скриншот комментариев (twitter.com/666_mancer)

Скриншот поста (twitter.com/666_mancer)

Ранее сообщалось, что в Горловке "на подвале" добивают известного боевика.