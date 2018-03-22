Всю суть "ДНР" показали в одному фото: бойовики викрали меморіальний камінь

Меморіальний знак перенесли на інше місце і змінили на ньому табличку

В окупованій Горлівці бойовики "ДНР" вкрали меморіальний камінь і зробили з нього інший пам'ятник. Про це написали на сторінці "Necro Mancer" в соцмережі Twitter, опублікувавши відповідні фото.

"У цьому вся суть "молодої республіки": камінь для меморіалу Артему теж сп**дили (цікаво, хто і скільки на цьому наварив?) #Горлівка", - написали в мережі.

Фото: Каміння (twitter.com/666_mancer)

Скріншот поста (twitter.com/666_mancer)

"Просто перетягли з одного місця на інше чи що?" - запитали в мережі.

"І змінили табличку", - додали під постом.

"Ну, це совкова традиція, нічого нового", - зазначили в коментарях.

Скріншот коментарів (twitter.com/666_mancer)

Скріншот поста (twitter.com/666_mancer)

Раніше повідомлялося, що у Горлівці "на підвалі" добивають відомого бойовика.