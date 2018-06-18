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Выхватил пистолет и убежал: украинская полиция хотела задержать парня, но что-то пошло не так (видео)

STYLERLIFE        18.06.2018 - 11:33
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

В сети появилось видео со странным задержанием парня

В сети показали, как украинские полицейские пытаются задержать парня, положив его лицом на асфальт, однако он умудряется забрать у них пистолет и сбежать. Видео опубликовал пользователь Захар Лаврентьев на своей странице в соцсети Facebook.

"Мега-видео, смотреть до конца, финал эпичен", - написал он.

На видео зафиксировано, как во дворе дома правоохранители положили какого-то парня на землю. Он кричит, что ничего не сделал. Один из "копов" пытается обыскать задержанного, однако тот сопротивляется. Мужчина требует объяснить причину задержания, однако полицейские в ответ лишь просят закрыть рот.

На видео присутствует ненормативная лексика.

Видео: Задержание (facebook.com/Захар_Лаврентьев)

Спустя некоторое время в конфликт вмешивается молодой парень в гражданском. В этот момент задержанного поднимают с земли. Он какое-то время стоит спиной к "копам", а руки самостоятельно держит за головой. Попытки узнать причину задержания остаются без внимания полицейских.

Пользуясь удобным моментом, задержанный выхватывает из кобуры полицейского пистолет и угрожает выстрелить (на видео 02:00). Он убегает со двора вместе с оружием.

Пользователи сети полагают, что инцидент является какой-то постановкой или розыгрышем.

"Как в фильме прям!" – написали в комментариях.

"Да это какой-то розыгрыш, и девчонки за домом с шариками", - отметил Андрей Ляшенко.

"Как оказалось, -  это розыгрыш и все действующие лица - актеры. Правда настоящим копам еще один камень в огород, хоть в этот раз и не заслуженно", - сообщил Руслан Олегович.

"Розыгрыш на день рождения?" – спросили в сети.

"Бабулек порадовали! Им на полгода разговоров хватит", - написал Денис Баштовенко.

Скриншот комментариев (facebook.com/Захар_Лаврентьев)

Кстати, под Киевом "грабители" стреляли в полицию.

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Теги: полиция, задержание, розыгрыш
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