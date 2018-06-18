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Вихопив пістолет і втік: українська поліція хотіла затримати хлопця, але щось пішло не так (відео)

STYLERLIFE        18.06.2018 - 11:33
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

В мережі з'явилося відео з дивним затриманням хлопця

У мережі показали, як українські поліцейські намагаються затримати хлопця, поклавши його обличчям на асфальт, проте він примудряється забрати у них пістолет і втекти. Відео опублікував користувач Захар Лаврентьєв на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Мега-відео, дивитися до кінця, фінал епічний", - написав він.

На відео зафіксовано, як у дворі будинку правоохоронці поклали якогось хлопця на землю. Він кричить, що нічого не зробив. Один з "копів" намагається обшукати затриманого, однак той чинить опір. Чоловік вимагає пояснити причину затримання, проте поліцейські у відповідь лише просять закрити рот.

На відео присутня ненормативна лексика.

Відео: Затримання (facebook.com/Захар_Лаврентьев)

Через деякий час в конфлікт втручається молодик у цивільному. У цей момент затриманого піднімають із землі. Він якийсь час стоїть спиною до "копів", а руки самостійно тримає за головою. Спроби дізнатися причину затримання залишаються без уваги поліцейських.

Користуючись зручним моментом, затриманий вихоплює з кобури поліцейського пістолет і загрожує вистрілити (на відео 02:00). Він тікає з двору разом зі зброєю.

Користувачі мережі вважають, що інцидент є якоюсь постановкою або розіграшем.

"Як у фільмі прям!" – написали в коментарях.

"Так це якийсь розіграш, і дівчатка за будинком з кульками", - зазначив Андрій Ляшенко.

"Як виявилося, - це розіграш і всі дійові особи - актори. Правда справжнім копам ще один камінь в город, хоч і не заслужено", - повідомив Руслан Олегович.

"Розіграш на день народження?" – запитали в мережі.

"Бабусь порадували! Їм на півроку вистачить розмов", - написав Денис Баштовенко.

Скріншот коментарів (facebook.com/Захар_Лаврентьев)

До речі, під Києвом "грабіжники" стріляли в поліцію.

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Теги: полиция, задержание, розыгрыш
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