"Выкуп в размере 100 тысяч гривен": под Харьковом 17-летняя девушка инсценировала свое похищение

"Похитители" требовали выкуп в размере 100 тысяч гривен

В городе Лозовая Харьковской области 17-летняя девушка организовала собственное похищение. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Сообщение об исчезновении несовершеннолетней поступило в дежурную часть Лозовского отдела полиции 24 марта от 37-летней женщины. Она пояснила, что накануне ее 17-летняя дочь ушла на улицу на прогулку и не сообщил, куда именно. На следующее утро на мобильный телефон матери пришло смс-сообщение, в котором похитители требовали выкуп за дочь в размере 100 тысяч гривен.

В ходе досудебного расследования сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции совместно с сотрудниками Лозовского отдела полиции установили местонахождение девушки. Работники полиции нашли ее в одной из квартир многоэтажки города Лозовая. Жилье снял ее 23-летний знакомый. 17-летняя девушка сообщила полицейским, что историю с вымогательством она придумала сама.

В настоящее время следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в Одесской области мошенники поставляли в больницы технический кислород вместо медицинского.