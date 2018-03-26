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"Викуп у розмірі 100 тисяч гривень": під Харковом 17-річна дівчина інсценувала своє викрадення

STYLERLIFE        26.03.2018 - 18:49
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

"Викрадачі" вимагали викуп у розмірі 100 тисяч гривень

В місті Лозова Харківської області 17-річна дівчина організувала власне викрадення. Про це повідомляє прес-служба Нацполиции Харківської області.

Повідомлення про зникнення неповнолітньої надійшло до чергової частини Лозівського відділу поліції 24 березня від 37-річної жінки. Вона пояснила, що напередодні її 17-річна донька пішла на вулицю на прогулянку і не повідомив, куди саме. На наступний ранок на мобільний телефон матері прийшло смс-повідомлення, в якому викрадачі вимагали викуп за дочку в розмірі 100 тисяч гривень.

У ході досудового розслідування працівники Управління карного розшуку обласного главку поліції спільно з працівниками Лозівського відділу поліції встановили місцезнаходження дівчини. Працівники поліції знайшли її в одній з квартир багатоповерхівки міста Лозова. Житло зняв її 23-річний знайомий. 17-річна дівчина повідомила поліцейським, що історію з вимаганням вона придумала сама.

В даний час слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Всі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, що в Одеській області шахраї поставляли в лікарні технічний кисень замість медичного.

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Теги: похититель, Мошенники
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