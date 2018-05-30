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Выпускники школ "традиционно" отмечают последний звонок в фонтанах (фото)

STYLERLIFE        30.05.2018 - 19:29
Фото: УНИАН
Фото: УНИАН

Школьники купаются на Майдане Незалежности

В среду, 30 мая, во многих украинских школах провели последний звонок. Другие учебные заведения провели линейки 25 мая. Уже "традиционно" в Киеве в последний учебный день школьники купаются в фонтанах на Майдане Незалежности, сообщает "Страна.ua".

Стоит отметить, что официальной и общепринятой даты для празднования выпускных вечеров в Украине нет, - решение о дате остается на усмотрение администрации школ. Однако рекомендуемые даты проведения в 2018 году - от 25 мая до 24 июня.

Фото: Аркадий Манн/strana.ua

После линейки многие выпускники отправились гулять в центр столицы. Зачастую праздник последнего звонка отмечают на Майдане Незалежности, Крещатике или на территории таких зеленых зон, как Арка Дружбы Народов, Парк Славы и ботанические сады.

 

Фото: Аркадий Манн/strana.ua

Также в день последнего звонка 11-классники купаются в фонтанах, в частности на площади возле Дворца Спорта и ДК "Украина". Некоторые выбирают для своей цели фонтан в Мариинском парке.

Ранее сообщалось, что во Львове пенсионерка напала на выпускницу школы с перцовым баллончиком.

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Теги: школа, школьники, выпуск, Последний звонок, фонтан
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