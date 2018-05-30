Випускники шкіл "традиційно" відзначають останній дзвінок у фонтанах (фото)

Школярі купаються на Майдані Незалежності

У середу, 30 травня, у багатьох українських школах провели останній дзвоник. Інші навчальні заклади провели лінійки 25 травня. Вже "традиційно" в Києві в останній навчальний день школярі купаються у фонтанах на Майдані Незалежності, повідомляє "Страна.uа".

Варто відзначити, що офіційної та загальновизнаної дати для святкування випускних вечорів в Україні немає, - рішення про дату залишається на розсуд адміністрації шкіл. Однак рекомендовані дати проведення в 2018 році - від 25 травня до 24 червня.

Фото: Аркадій Манн/strana.ua

Після лінійки багато випускників вирушили гуляти в центр столиці. Найчастіше свято останнього дзвоника відзначають на Майдані Незалежності, Хрещатику або на території таких зелених зон, як Арка Дружби Народів, Парк Слави і ботанічні сади.

Фото: Аркадій Манн/strana.ua

Також в день останнього дзвоника 11-класники купаються у фонтанах, зокрема на площі біля Палацу Спорту і ДК "Україна". Деякі вибирають для своєї мети фонтан у Маріїнському парку.

Раніше повідомлялося, що у Львові пенсіонерка напала на випускницю школи з перцевим балончиком.

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