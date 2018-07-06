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Взрыв дома на Голосеевском проспекте: люди до сих пор живут в общежитиях

STYLERLIFE        06.07.2018 - 12:11
Фото: Взорвавшийся дом (facebook.com/golsvkiev)
Фото: Взорвавшийся дом (facebook.com/golsvkiev)

Спустя год после взрыва в жилом доме люди вынуждены до сих пор жить в общежитиях

Жители взорвавшегося на Голосеевском проспекте дома вынуждены до сих пор жить в общежитиях. Об этом сообщает "Сегодня".

ЧП произошло 8 июля 2017 года. В результате взрыва рухнула часть дома. Два человека погибли, еще шесть получили травмы. Руины здания до сих пор стоят в том же виде, а часть людей, которые некогда там жили, не получила новое жилье.

Фото: Разрушенный дом (segodnya.ua/Анатолий Бойко)

Людей расселили по общежитиям на ул. Пражской, Оболонской, Васильковской и в отеле "Мир" на Голосеевском проспекте, где многие проживают и по сегодняшний день. Только некоторые получили квартиры.

"26 апреля 2018 года из бюджета Киева выделили еще 8,233 млн грн для пострадавших жителей. 29 мая застройщикам была отправлена факсограмма о покупке квартир в домах, которые сдаются в эксплуатацию не позднее 2 квартала 2019 года. На сегодняшний день вопрос обеспечения людей жильем обрабатывается, учитывая поступающие от застройщиков предложения", — говорят в КГГА.

Фото: Разрушенный дом (segodnya.ua/Анатолий Бойко)

Те, кто получили новое жилье все равно вынуждены ютиться в общежитиях.

"Мы ключи от нового жилья уже получили, квартиру, к счастью, предоставили с хорошим ремонтом — расходов на него мы бы не потянули. По площади она точно такая же, какая у нас была раньше. Район нормальный, до метро около 10 минут, ходят маршрутки. Но пока мы живем в общежитии. Поскольку в новом доме многие делают ремонты, и там отключен газ. К старому дому уже не ходим даже посмотреть — там все, что было можно, уже растянули", — говорит киевлянка Светлана, семья которой проживала в разрушенном доме.

Кстати, жители взорвавшегося дома в Голосеевском районе думают, что это неслучайно.

"Причину взрыва еще не знаем, но точно это не газ – есть и пресс-релиз соответствующий на сайте "Киевгаза". Вот три недели после взрыва приехала экспертная служба и определяют причины, и сейчас работают", - рассказали пострадавшие.

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Теги: взрыв
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