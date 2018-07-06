Вибух будинку на Голосіївському проспекті: люди досі живуть у гуртожитках

Через рік після вибуху в житловому будинку люди змушені досі жити в гуртожитках

Мешканці вибухнув на Голосіївському проспекті будинку змушені досі жити в гуртожитках. Про це повідомляє "Сьогодні".

НП сталася 8 липня 2017 року. В результаті вибуху обвалилася частина будинку. Дві людини загинули, ще шестеро отримали травми. Руїни будівлі досі стоять у тому ж вигляді, а частина людей, які колись там жили, не отримала нове житло.

Фото: Зруйнований будинок (segodnya.ua/Анатолий Бойко)

Людей розселили по гуртожитках на вул. Празької, Оболонській, Васильківської та в готелі "Мир" на Голосіївському проспекті, де проживають багато і по сьогоднішній день. Тільки деякі отримали квартири.

"26 квітня 2018 року з бюджету Києва виділили ще 8,233 млн грн для постраждалих мешканців. 29 травня забудовникам була відправлена факсограма про купівлю квартир в будинках, які здаються в експлуатацію не пізніше 2 кварталу 2019 року. На сьогоднішній день питання забезпечення людей житлом обробляється, враховуючи пропозиції, які надходять від забудовників", — кажуть у КМДА.

Фото: Зруйнований будинок (segodnya.ua/Анатолий Бойко)

Ті, хто отримали нове житло все одно змушені тулитися в гуртожитках.

"Ми ключі від нового житла вже отримали, квартиру, на щастя, надали з хорошим ремонтом — витрат на нього ми б не потягнули. За площею вона точно така ж, яка у нас була раніше. Район нормальний, до метро близько 10 хвилин, ходять маршрутки. Але поки ми живемо в гуртожитку. Оскільки в новому будинку багато хто роблять ремонти, і там відключено газ. До старого будинку вже не ходимо навіть подивитися — там все, що було можна, вже розтягли", — говорить киянка Світлана, сім'я якої проживала в зруйнованому будинку.

До речі, жителі будинку, що вибухнув у Голосіївському районі думають, що це невипадково.

"Причину вибуху ще не знаємо, але точно це не газ – є і прес-реліз відповідає на сайті "Київгазу". Ось три тижні після вибуху приїхала експертна служба і визначають причини, і зараз працюють", - розповіли постраждалі.

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