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Интервью

"Я просто хотела ребенка": одесситка рассказала, как решила усыновить 11 детей

STYLERLIFE        02.06.2018 - 14:03
Фото: (facebook.com/olga.podusova)
Фото: (facebook.com/olga.podusova)

Одесситка решила помочь больным детям и усыновила их

35-летняя одесситка Ольга Подусова – мать 11 усыновленных детей. Она не замужняя и занимается воспитанием детей самостоятельно. О том, как ей удалось усыновить столько ребятишек, женщина рассказала в интервью изданию "Факты".

Женщина  пояснила, что на детей с тяжелыми диагнозами очередь из усыновителей не выстраивалась.

"Аутизм, астма, мозжечковая недостаточность, ДЦП… Таких деток никто не хотел брать, — говорит Ольга. — А меня это не пугало. Я знала, что справлюсь".

Женщина призналась, что всегда мечтала о большой семье и знала, что когда-нибудь усыновит детей.

"С 18 лет ходила в детские дома, приносила детям гостинцы. Раздирала себе душу этими походами, ведь сиротам на самом деле нужны не яблоки и печенье, а семья. Невыносимо больно было слышать вопрос: "Вы можете стать моей мамой?" — поделилась переживаниями женщина.

 

Фото: (facebook.com/olga.podusova)

Когда она в 22 года впервые пришла в районную службу по делам детей, ей отказали, так как у нее не было мужа. Через пять лет она попробовала второй раз и вполне удачно. Девушка подготовила пакет документов и создала семью из двух человек. Находясь в незамужнем положении ей все-таки удалось усыновить ребенка. Связывается это с тем, что усыновителем может стать любой гражданин Украины, независимо от того, состоит он в браке или нет.

"Если речь идет о детском доме семейного типа, там действительно должно быть двое родителей, которые будут получать зарплату. А усыновление государство финансово ведь не поддерживает. Наверное, это тоже сыграло свою роль. Чиновники проверили мое жилье, заработную плату — и выдали заключение о том, что я могу быть усыновителем", — вспоминает Ольга.

Напоним, что 1 июня по случаю День защиты детей Нина Матвиенко, Наталья Карпа, Маричка Бурмака, Влада Литовченко и другие известные украинцы прочли чувственный стих выдающейся поэтессы Лины Костенко "Мій перший вірш написаний в окопі".

Видео: /video.rbc.ua

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Теги: дети, Одесса, сирота, детский дом
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