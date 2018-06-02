Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Я просто хотіла дитину": одеситка розповіла, як вирішила усиновити 11 дітей

STYLERLIFE        02.06.2018 - 14:03
Фото: (facebook.com/olga.podusova)
Фото: (facebook.com/olga.podusova)

Одеситка вирішила допомогти хворим дітям та усиновила їх

35-річна одеситка Ольга Подусова – мати 11 усиновлених дітей. Вона не заміжня і займається вихованням дітей самостійно. Про те, як їй вдалося усиновити стільки дітей, жінка розповіла в інтерв'ю виданню "Факти".

Жінка пояснила, що на дітей з важкими діагнозами чергу з усиновителів не вибудовувалася.

"Аутизм, астма, мозочкова недостатність, ДЦП... Таких діток ніхто не хотів брати, — каже Ольга. — А мене це не лякало. Я знала, що впораюся".

Жінка зізналася, що завжди мріяла про велику сім'ю і знала, що коли-небудь усиновить дітей.

"З 18 років ходила в дитячі будинки, приносила дітям гостинці. Роздирала собі душу цими походами, адже сиротам насправді потрібні не яблука і печиво, а сім'я. Нестерпно боляче було чути питання: "Ви можете стати моєю мамою?" — поділилася переживаннями жінка.

 

Фото: (facebook.com/olga.podusova)

Коли вона в 22 роки вперше прийшла в районну службу у справах дітей, їй відмовили, так як у неї не було чоловіка. Через п'ять років вона спробувала вдруге і цілком вдало. Дівчина підготувала пакет документів і створила сім'ю з двох осіб. Перебуваючи в незаміжньому положенні їй все-таки вдалося усиновити дитину. Пов'язується це з тим, що усиновлювачем може стати будь-який громадянин України, незалежно від того, чи перебуває він у шлюбі чи ні.

"Якщо мова йде про дитячий будинок  сімейного типу, там дійсно повинно бути двоє батьків, які отримуватимуть зарплату. А усиновлення держава фінансово не підтримує. Напевно, це теж зіграло свою роль. Чиновники перевірили моє житло, заробітну плату — і видали висновок про те, що я можу бути усиновлювачем", — згадує Ольга.

Нагадаємо, що 1 червня з нагоди Дня захисту дітей Ніна Матвієнко, Наталія Карпа, Марічка Бурмака, Влада Литовченко та інші відомі українці прочитали чуттєвий вірш видатної поетеси Ліни Костенко "Мій перший вірш написаний в окопі".

Відео: /video.rbc.ua

Держава відмовилася допомогти 13-річному хлопчикові, в руках котрого вибухнув снаряд Нас не треба боятися: як діти з інвалідністю борються за освіту в звичайних школах
Теги: діти, Одеса, сирота, детский дом
Український журналіст на росТБ розлютив пропагандистів Кремля, нагадавши про брехню Путіна (відео)
На очах поліції: мати загиблої Ірини Бережної облили зеленкою (відео)
У Києві діти встановили новий танцювальний рекорд: яскраві фото
Тіна Кароль виділила півмільйона гривень на допомогу дітям
On Top