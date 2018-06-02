"Я просто хотіла дитину": одеситка розповіла, як вирішила усиновити 11 дітей

Одеситка вирішила допомогти хворим дітям та усиновила їх

35-річна одеситка Ольга Подусова – мати 11 усиновлених дітей. Вона не заміжня і займається вихованням дітей самостійно. Про те, як їй вдалося усиновити стільки дітей, жінка розповіла в інтерв'ю виданню "Факти".

Жінка пояснила, що на дітей з важкими діагнозами чергу з усиновителів не вибудовувалася.

"Аутизм, астма, мозочкова недостатність, ДЦП... Таких діток ніхто не хотів брати, — каже Ольга. — А мене це не лякало. Я знала, що впораюся".

Жінка зізналася, що завжди мріяла про велику сім'ю і знала, що коли-небудь усиновить дітей.

"З 18 років ходила в дитячі будинки, приносила дітям гостинці. Роздирала собі душу цими походами, адже сиротам насправді потрібні не яблука і печиво, а сім'я. Нестерпно боляче було чути питання: "Ви можете стати моєю мамою?" — поділилася переживаннями жінка.

Фото: (facebook.com/olga.podusova)

Коли вона в 22 роки вперше прийшла в районну службу у справах дітей, їй відмовили, так як у неї не було чоловіка. Через п'ять років вона спробувала вдруге і цілком вдало. Дівчина підготувала пакет документів і створила сім'ю з двох осіб. Перебуваючи в незаміжньому положенні їй все-таки вдалося усиновити дитину. Пов'язується це з тим, що усиновлювачем може стати будь-який громадянин України, незалежно від того, чи перебуває він у шлюбі чи ні.

"Якщо мова йде про дитячий будинок сімейного типу, там дійсно повинно бути двоє батьків, які отримуватимуть зарплату. А усиновлення держава фінансово не підтримує. Напевно, це теж зіграло свою роль. Чиновники перевірили моє житло, заробітну плату — і видали висновок про те, що я можу бути усиновлювачем", — згадує Ольга.

Нагадаємо, що 1 червня з нагоди Дня захисту дітей Ніна Матвієнко, Наталія Карпа, Марічка Бурмака, Влада Литовченко та інші відомі українці прочитали чуттєвий вірш видатної поетеси Ліни Костенко "Мій перший вірш написаний в окопі".

Відео: /video.rbc.ua