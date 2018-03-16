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"Я рассчитывал на победу": 8-летний киевлянин выиграл Чемпионат мира по брейк-дансу

STYLERLIFE        16.03.2018 - 11:07
Фото: Глеб Кикоть (facebook.com-igor.kikot.56)
Фото: Глеб Кикоть (facebook.com-igor.kikot.56)

Брейк дансом Глеб занимается с 5 лет

8-летний киевлянин Глеб Кикоть одержал победу на Чемпионате мира по брейк-дансу во Франции. Он покорил жюри конкурса своей техникой и пониманием танца и музыки. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

"Я не переживал, я знал, что выиграю. Я рассчитывал на победу. Я почувствовал эту победу от Бога", - объяснил мальчик.

Фото: Глеб во Франции (facebook.com-LilleBattlePro)

Брейк-дансом Глеб начал заниматься с 5 лет, на танцы его первый раз привела бабушка. По ее словам, когда-то о таких танцах мечтала ее дочь - мама Глеба, но теперь желание воплотил ее внук и она этим гордится.

"Единственное, что мы переживали, захочет ли он", - сказала бабушка.

Фото: Мама Глеба находится в АТО (facebook.comBREAKIDZ)

Глеб признается, что брейк-данс его увлек с первых минут, его тренер также с этим согласился.

Видео: Глеб Кикоть (tsn.ua)

Мальчик мечтает, чтобы война на Донбассе побыстрее закончилась и его мама вернулась домой. Яна - артиллерист 56-й бригады, и находится в зоне АТО уже два года. На войну пошла сама, дома бывает редко, но всегда на связи с сыном и радуется его победам. 

Напомним, что юная патриотка Евдокия Панасюк (Кулинич) из-под города Счастье, которая ежедневно встречала украинских бойцов с национальной символикой, стоя на дороге возле своего села, вышла замуж. 

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Теги: победа, брейкданс
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