"Я очікував на перемогу": 8-річний киянин виграв Чемпіонат світу з брейк-дансу

Брейк дансом Гліб займається з 5 років

8-річний киянин Гліб Кікоть здобув перемогу на Чемпіонаті світу з брейк-дансу у Франції. Він підкорив журі конкурсу своєю технікою і розумінням танцю і музики. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

"Я не переживав, я знав, що виграю. Я розраховував на перемогу. Я відчув цю перемогу від Бога", - пояснив хлопчик.

Фото: Гліб у Франції (facebook.com-LilleBattlePro)

Брейк дансом Гліб почав займатися з 5 років, на танці його перший раз привела бабуся. За її словами, коли про таких танцях мріяла її донька - мама Гліба, але тепер бажання втілив її онук і вона цим пишається.

"Єдине, що ми переживали, чи він захоче", - сказала бабуся.

Фото: Мама Гліба знаходиться в АТО (facebook.comBREAKIDZ)

Гліб зізнається, що брейк данс його захопив з перших хвилин, його тренер також з цим погодився.

Відео: Гліб Кікоть (tsn.ua)

Хлопчик мріє, щоб війна на Донбасі швидше закінчилася і його мама повернулася додому. Яна - артилерист 56-ї бригади, і знаходиться в зоні АТО вже два роки. На війну пішла сама, вдома буває рідко, але завжди на зв'язку з сином і радіє його перемогам.

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