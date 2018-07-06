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Интервью

"Я разочарован в политике": молодежь рассказала, что думает по поводу выборов

STYLERLIFE        06.07.2018 - 19:15
Иллюстративное фото (pixabay.com/Free-Photos)
Иллюстративное фото (pixabay.com/Free-Photos)

Молодые люди поделились своими мыслями на Atlas Weekend

Спецпроект "Выборы выборы" для издания "Украинская правда" спросил у молодежи, которая пришла на музыкальный фестиваль Atlas Weekend, что они думают по поводу выборов, пойдут ли они на предстоящие выборы и хотели бы принимать участие в политической сфере жизни страны.

Большинство молодых людей отвечали, что они не собираются голосовать за будущего президента. Некоторые из них еще ни разу не ходили на выборы, а некоторые были там от силы пару раз.

"Должен первый раз голосовать на выборах в следующем году. Но нет толком кого поддерживать. Поэтому на выборы не пойду. Я разочарован в политике, власти и в том, что происходит", - рассказал в своем комментарии парень по имени Святослав.

21-летний Алексей же объяснил, что для того, чтобы заинтересовать молодежь политикой, нужно что-то менять в сфере выбором. "Чтобы было видно, что мы можем на что-то влиять. Даже те же самые петиции – они особо ни на что не влияют. Мы голосуем, а нам говорят: "Мы не хотим то, что вы проголосовали", и все: "Ну, окей".

Петр из Киевского области поделился, что он даже не хочет жить в Украине. "Она меня не привлекает. Прежде всего, нашей политикой, властью и нашей коррупцией", - сказал он.

19-летняя Наталия из Шепетовки наоборот придерживается другого мнения. Она собирается голосовать на выборах, потому что, по ее мнению, каждый голос важен. "Кому как не нам выбирать? Мне кажется, очень неразумно жаловаться на власть, при этом не выбирая ее", - рассказала она.

А вот Ольга политикой не интересуется, потому что считает, что там все нечестно. Она сказала, что политика должна быть больше задействована в жизнь людей, чтобы политики выполняли свои обещания. Тогда она готова заинтересовать политикой.

"Не понимаю позицию своих одногодок, которые отделяются от выборов и говорят, что они вне политики. Проще всего сидеть на месте и говорить, что Украина не самая продвинутая страна – надо хотя бы минимально что-то делать. И выборы – это именно такое событие, где ты можешь выполнить свой гражданский долг", - считает 21-летняя Анастасия.

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Теги: Atlas Weekend, политика, выборы
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