"Я розчарований в політиці": молодь розповіла, що думає з приводу виборів

Молоді люди поділилися своїми думками на Atlas Weekend

Спецпроект "Вибори вибори" для видання "Українська правда" запитав у молоді, яка прийшла на музичний фестиваль Atlas Weekend, що вони думають з приводу виборів, чи підуть вони на майбутні вибори і чи хотіли б брати участь у політичній сфері життя країни.

Більшість молодих людей відповіли, що вони не збираються голосувати за майбутнього президента. Деякі з них ще жодного разу не ходили на вибори, а деякі були там від сили пару раз.

"Маю перший раз голосувати на виборах наступного року. Але немає толком кого підтримувати. Тому на вибори не піду. Я розчарований у політиці, у владі і в тому, що відбувається", - розповів у своєму коментарі хлопець на ім'я Святослав.

21-річний Олексій пояснив, що для того, щоб зацікавити молодь політикою, потрібно щось змінювати у сфері вибором. "Щоб було видно, що ми можемо на щось впливати. Навіть ті самі петиції – вони особливо ні на що не впливають. Ми голосуємо, а нам говорять: "Ми не хочемо те, що ви проголосували", і всі: "Ну, окей".

Петро з Київської області поділився, що він навіть не хоче жити в Україні. "Вона мене не приваблює. Передусім, нашою політикою, владою та цією корупцією", - сказав він.

19-річна Наталія з Шепетівки навпаки дотримується іншої думки. Вона збирається голосувати на виборах, тому що, на її думку, кожен голос важливий. "Кому як не нам вибирати? Мені здається, дуже нерозумно жалітися на владу, при цьому не вибираючи її", - розповіла вона.

А ось Ольга політикою не цікавиться, бо вважає, що там все нечесно. Вона сказала, що політика повинна бути більше задіяна в життя людей, щоб політики виконували свої обіцянки. Тоді вона готова зацікавити політикою.

"Не розумію позицію деяких своїх однолітків, які відокремлюються від виборів і кажуть, що вони поза політикою. Найлегше сидіти на місці і казати, що Україна не найпросунутіша країна – треба хоч мінімально щось робити. І вибори – це саме така подія, де ти можеш виконати свій громадянський обов’язок", - вважає 21-річна Анастасія.

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