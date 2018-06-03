"Я стану актрисой": 7-летняя киевлянка снялась в 30 фильмах и сериалах

Юная актриса не помнит свои первые роли, так как была еще совсем маленькой

Новой звездой украинского кинематографа может стать второклассница София Котлярова, которая имеет большой опыт в съемках. 7-летняя киевлянка сыграла роли в кино и сериалах, а также регулярно снимается в рекламных роликах. Об этом сообщает "ТСН".

Родители Софии Котляровой признаются, что привели ее в кино совсем маленькой. Сама девочка свои первые роли не помнит, так как была в очень юном возрасте. В кадре Софийка уже провела практически полжизни – в ее карьерном активе участие в 31 фильме, причем в 8 это были главные роли.

"Софийка была первой на кастинге, после нас посмотрели 70 детей. И Софию утвердили. Для меня это был шок", - говорит Ирина Котлярова, мама Софии.

Мама юной кинозвезды призналась, что девочка в силу своего возраста по-особому относится к работе и кино.

"Она к этому относится, как к игре. Она не напрягается. Она сценарий так же учит", - сообщает Ирина.

Видео: (tsn.ua)

Мечта Софии – роль принцессы, но режиссеры пока упорно видят ее в других амплуа, с которыми она успешно справляется. Юная актриса снимается в кино, потому что ей "просто нравится", но такое удовольствие также приносит деньги. Ее максимальный заработок за месяц составил 12 000 гривен. На вопрос, сколько надо для счастья, кроха отвечает по-взрослому: "Счастье может быть и не за деньги. Счастье — это когда мама с папой любят, когда у тебя есть дом".

Один день работы юной кинозвезды сегодня стоит 1,5 тысячи гривен. Все заработанное уходит на ее развлечения и игрушки. В перерывах между кино Софийка стала лицом спреев от насморка и насекомых, рекламировала продукты и кукол.

Резкий карьерный рост и востребованность нового лица в кино не выдержала мама.

"В какой-то момент сдали нервы, я говорю: все, София, мы заканчиваем. Я иду на работу, как нормальный человек, у меня будут выходные, отпуск. Она поставила руки в стороны: я вырасту, я стану актрисой, а тебя не прощу. Развернулась и ушла. Я надеюсь, я доживу до того, как она будет сама ездить ", – призналась Ирина.

К слову, американский актер, брат знаменитого Алека Болдуина Стивен приехал в Киев, где 31 мая выступит с речью на Национальном молитвенном завтраке.

Видео: (video.rbc.ua​​​​​​​)