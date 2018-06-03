"Я буду актрисою": 7-річна киянка знялася в 30 фільмах і серіалах

Юна актриса не пам'ятає свої перші ролі, так як була ще зовсім маленькою

Новою зіркою українського кінематографа може стати другокласниця Софія Котлярова, яка має великий досвід у зйомках. 7-річна киянка зіграла ролі в кіно і серіалах, а також регулярно знімається в рекламних роликах. Про це повідомляє "ТСН".

Батьки Софії Котлярової зізнаються, що привели її в кіно зовсім маленькою. Сама дівчинка свої перші ролі не пам'ятає, бо була в дуже юному віці. В кадрі Софійка вже провела практично півжиття – в її кар'єрному активі участь у 31 фільмі, причому у 8 це були головні ролі.

"Софійка була першою на кастингу, після нас подивилися 70 дітей. І Софію затвердили. Для мене це був шок", - каже Ірина Котлярова, мама Софії.

Мама юної кінозірки зізналася, що дівчинка в силу свого віку по-особому ставиться до роботи і кіно.

"Вона до цього ставиться, як до гри. Вона не напружується. Вона сценарій так само вчить", - повідомляє Ірина.

Відео: (tsn.ua)

Мрія Софії – роль принцеси, але режисери поки вперто бачать її в інших амплуа, з якими вона успішно справляється. Юна актриса знімається в кіно, тому що їй "просто подобається", але таке задоволення також приносить гроші. Її максимальний заробіток за місяць склав 12 000 гривень. На питання, скільки треба для щастя, дитина відповідає по-дорослому: "Щастя може бути і не за гроші. Щастя — це коли мама з татом люблять, коли у тебе є будинок".

Один день роботи юної кінозірки сьогодні коштує 1,5 тисячі гривень. Все зароблене йде на її розваги та іграшки. У перервах між кіно Софійка стала обличчям спреїв від нежиті і комах, рекламувала продукти і ляльок.

Різкий кар'єрний ріст і затребуваність нового обличчя в кіно не витримала мама.

"В якийсь момент здали нерви, я кажу: все, Софія, ми закінчуємо. Я йду на роботу, як нормальна людина, у мене будуть вихідні, відпустка. Вона поставила руки в сторони: я виросту, я стану актрисою, а тебе не пробачу. Розвернулася і пішла. Я сподіваюся, я доживу до того, як вона буде сама їздити ", – зізналася Ірина.

До речі, американський актор, брат знаменитого Алека Болдуіна Стівен приїхав у Київ, де 31 травня виступить з промовою на Національному молитовному сніданку.

Відео: (video.rbc.ua)