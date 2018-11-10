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"Я - украинка": в Польше появились яркие плакаты

STYLERЖизнь    10.11.2018 - 20:00
Фото: Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Фото: Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На плакатах изображены актрисы, рестораторы, програмистки

В Польше после проекта с плакатами, на которых были изображены заробитчанки, появилась новая идея. Ее автором выступил Андрей Андриишин, который на постерах изобразил украинок с лозунгом "Я  - украинка. Я горжусь этим", передает Громадське.

На постерах вместо уборщиц и медицинских сестер он изобразил актрис, програмисток, рестораторов с конкретными именами и профессиями. В общем — 13 плакатов на фоне той же 200-гривневой купюры с украинской писательницей и поэтессой Лесей Украинкой.

"Хотел показать, что украинки в Польше — это не только продавщицы в магазинах и опекунши старших людей, это также успешные женщины — бизнес леди, ресторатора, владелицы отелей, программистки или представительницы других видов деятельности", — рассказал Андриишин.

&quot;Я - украинка&quot;: в Польше появились яркие плакаты&quot;Я - украинка&quot;: в Польше появились яркие плакатыФото: Украинки на плакатах в Польше (ANDRIJAN.DSGN)

Его идеей было показать, что украинки - это не только заробитчанки, а успешные женщины.

&quot;Я - украинка&quot;: в Польше появились яркие плакаты

&quot;Я - украинка&quot;: в Польше появились яркие плакаты

Фото: Украинки на плакатах в Польше (ANDRIJAN.DSGN)

"В комментариях появились реакции, что либо ты успешный, либо неудачник. По моему мнению, не существует понятие "неуспешный человек", есть нераскрытые потенциалы и возможности. И неважно, женщина какой профессии изображена на плакате, если это, прежде всего, целеустремленный человек, который стремится достигать своего успеха в любой сфере деятельности", - считает Андрей.

Андрей планирует увеличить количество постеров, ведь "успешных женщин в Польше есть много, и я буду рад представить каждую, кто не стесняется заявить о своих достижениях".

Как ранее сообщалось, американский певец снял клип на украиноязычную песню.

Кстати, украинка победила на конкурсе красоты "Миссис Планета 2018".

 

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