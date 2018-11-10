"Я - українка": у Польщі з'явилися яскраві плакати

Фото: Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На плакатах зображені актриси, ресторатори, програмістки

У Польщі після проекту з плакатами, на яких були зображені заробітчанки, з'явилася нова ідея. Її автором виступив Андрій Андріїшин, який на постерах зобразив українок з гаслом "Я - українка. Я пишаюся цим", передає Громадське.

На постерах замість прибиральниць і медичних сестер він зобразив актрис, програмісток, реставраторів з конкретними іменами і професіями. Загалом — 13 плакатів на тлі тієї ж 200-гривневої купюри з українською письменницею та поетесою Лесею Українкою.

"Хотів показати, що українки в Польщі — це не тільки продавщиці в магазинах і опікунки старших людей, це також успішні жінки — бізнес-леді, ресторатора, власниці готелів, програмістки або представниці інших видів діяльності", — розповів Андріїшин.

Фото: Українки на плакатах в Польщі (ANDRIJAN.DSGN)

Його ідеєю було показати, що українки - це не тільки заробітчанки, а успішні жінки.

Фото: Українки на плакатах в Польщі (ANDRIJAN.DSGN)

"У коментарях з'явилися реакції, що або ти успішна, або невдаха. На мою думку, не існує поняття "неуспішна людина", є нерозкриті потенціали і можливості. І неважливо, жінка якої професії зображена на плакаті, якщо це, насамперед, цілеспрямована людина, яка прагне досягати свого успіху в будь-якій сфері діяльності", - вважає Андрій.

Андрій планує збільшити кількість постерів, адже "успішних жінок у Польщі є багато, і я буду радий представити кожну, хто не соромиться заявити про свої досягнення".

Як повідомлялося раніше, американський співак зняв кліп на україномовну пісню.

До речі, українка перемогла на конкурсі краси "Місіс Планета 2018".