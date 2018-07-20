"Я вас всех в Крыму потоплю": в Ровно задержали экстремиста

Кадр из видео (youtube.com/Erich Hartmann)

Нарушителя задержала полиция

В центре Ровно сотрудники полиции задержали мужчину с портретом царя Николая II, заявлявшего, что он будет "вешать украинцев, бендер и мазепинских предателей". Соответствующее видео было опубликовано пользователем Erich Hartmann на своей странице видеохостинга YouTube.

Мужчина с иконой вел себя очень вызывающе: демонстрировал автору видео свою пятую точку, крестился на камеру и громко говорил "отойди от меня сатана".

Кстати, это была не единственная угроза, которой экстремист "пугал" очевидцев инцидента. Он рассказывал прохожим, что утопит всех в Крыму.

"А ты совсем сатана в штанах, придут танки из России, я вас всех в Крыму потоплю", – вот что сказал правоохранителям 71-летний уроженец РФ.

Известно, что мужчина проживал в последнее время в Почаеве Тернопольской области.

Мужчину задержали и отправили в отделение полиции. Там был составлен административный протокол.

Видео с задержанным полицией мужчиной (youtube.com/Erich Hartmann)

Есть информация, что за подобный инцидент мужчина уже привлекался к ответственности в Дубенском районе Ровенской области.

Напомним, недавно в соцсетях высмеяли Наталью Поклонскую за иконы с Николаем II.

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Видео: РБК-Украина