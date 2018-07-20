"Я вас всіх в Криму потоплю": у Рівному затримали екстреміста

Кадр з відео (youtube.com/Erich Hartmann)

Порушника затримала поліція

У центрі Рівного співробітники поліції затримали чоловіка з портретом царя Миколи II, який заявляв, що він буде "вішати українців, бендер і мазепинських зрадників". Відповідне відео було опубліковано користувачем Erich Hartmann на своїй сторінці відеохостингу YouTube.

Чоловік з іконою вів себе дуже зухвало: демонстрував автору відео свою п'яту точку, хрестився на камеру і голосно говорив: "відійди від мене, сатана".

До речі, це була не єдина загроза, якої екстреміст "лякав" очевидців інциденту. Він розповідав перехожим, що втопить всіх у Криму.

"А ти зовсім сатана в штанях, прийдуть танки з Росії, я вас всіх в Криму потоплю", – ось що сказав правоохоронцям 71-річний уродженець РФ.

Відомо, що чоловік проживав останнім часом у Почаєві Тернопільської області.

Чоловіка затримали і відправили у відділення поліції. Там був складений адміністративний протокол.

Відео з затриманим поліцією чоловіком (youtube.com/Erich Hartmann)

Є інформація, що за подібний інцидент чоловік уже притягувався до відповідальності у Дубенському районі Рівненської області.

Нагадаємо, нещодавно в соцмережах висміяли Наталю Поклонскую за ікони з Миколою II.

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Відео: РБК-Україна