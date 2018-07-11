Йода из Звездных войн: кто озвучивал метрополитены по всему миру

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В метро других городов могут звучать и голоса знаменитостей

В киевском метро уже месяц звучит новый голос. Названия станций и другие объявления озвучил народный артист Украины Юрий Гребельник. Издание 112 Украина рассказало читателям, кто озвучивал метрополитены в разных городах и чем они примечательны.

Актер русской драмы им. Леси Украинки Юрий Гребельник работал над украинским дубляжем доктора Грегори Хауса из сериала "Доктор Хаус" и Северуса Снейпа из саги о Гарри Поттере. А в харьковском метро звучит голос сотрудника местного радио Анатолия Подорожко.

В столице Польши объявления звучат голосом актера дубляжа и известного диктора Ксаверия Ясеньского и Мациея Гудовского – его голос был выбран по результатам голосования. Дополнения о пересадке озвучил другой человек – Томаш Кнапик, который озвучивал персонажей из "Рембо", "Звездных войн", "Челюстей", "Санты-Барбары", "Пуаро", а также "Симпсонов".

А вот московском метрополитене голоса дикторов чередуются в зависимости от месторасположения. Например, на одной из линий станции при движении к центру города объявляются мужским голосом, а от центра – женским.

Также в метро в Москве часто можно услышать объявления, сделанные голосами разных звезд, как например, Людмилы Гурченко, Владимира Меньшова, Константина Райкина, Юрия Яковлева, Дмитрия Маликова, Лолиты Милявской, Кристины Орбакайте. А в лондонском метрополитене иногда можно услышать голоса Барбары Виндзор, Эммы Фрейд, Джоуи Бартона, Маркуса Бентли и других.

Интересный факт про озвучку объявлений в белорусском метро.:Владимир Баклейчев – диктор местного радио и ТВ – при записи должен был начитать объявления в разной манере.

"Во время озвучки учитывалось, что в поезде будет большой шум, поэтому где-то слова нужно было растянуть, где-то отчеканить. А предупреждение “Асцярожна...” должно было прозвучать так, чтобы мужчины почувствовали, что неосторожность может привести к травмам жизненно важных органов, а женщины поберегли свои достоинства", - сообщил он изданию CityDog.

В Нью-Йорке голосом метро стала бывшая соул-певица Каролин Хопкинс. А в Атланте озвучка сделана моделью и певицей Мишелью Торрес. Голос Йоды из "Звездных войн", который озвучил актер Том Кейн, можно услышать в метро города Орландо.

Напомним, украинская пара исполнила опасный трюк на пляже и попала на страницы мировых газет.

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